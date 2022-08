Niendorf wird seit 30 Jahren von fiesem Schwefel-Gestank heimgesucht, der durch Abwasserleitungen verursacht wird. Ein neuer Anwohner will das nicht hinnehmen. Er hat das ganze Dorf auf seine Seite geholt.

Niendorf. Das idyllische Zusammenleben in der 500-Einwohner-Gemeinde Niendorf bei Rostock wird auf eine harte Probe gestellt. Der Grund: Es liegen Eier in der Luft, faule Eier – und das schon seit rund 30 Jahren. Der stechende Schwefelgestank liegt über dem gesamten Dorf, mal mehr, mal weniger. Die Übeltäter: zwei Abwasserleitungen. Neu-Niendorfer Thomas Fennel, der gerade dabei ist, ein Haus in dem neu angelegten Neubaugebiet zu errichten, will den Gestank nicht länger hinnehmen. Er kämpft, samt eigens gegründeter Bürgerinitiative, für frische Luft in seiner neuen Heimat. Dabei hat er das Dorf inklusive der Alteingesessenen auf seine Seite geholt und das Problem bei den Verantwortlichen wieder auf den Plan gerufen.

Endlich durchatmen in Niendorf – das wünscht sich Thomas Fennel, seit er das Grundstück in dem ruhigen Ort vor den Toren Rostocks erworben hat. Doch bis jetzt ist das nur Träumerei. Mehrfach am Tag wird das idyllische Fleckchen von einem fiesen Schwefelgestank heimgesucht. „Das ist ganz schlimm“, sagt Thomas Fennel. „Die beiden Rohre sind voll mit Abwasser und Exkrementen. Nach einiger Zeit werden dann Fäulnisprozesse in Gang gebracht und dann entsteht Schwefelwasserstoff – und dieser fiese Geruch.“ Doch warum wird gerade der Ort so sehr von dem Gestank heimgesucht?