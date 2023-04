﻿Nik Kershaw: Achtziger-Legende in Rostock im Rockmodus

Rostock. Die Welt ist ungerecht: Während am Freitag zum US-amerikanischen Gitarristen Joe Bonamassa 2600 Konzertgäste in den großen Saal der Stadthalle kamen, musste am Samstag Nik Kershaw mit rund 120 Besuchern in der kleinen Clubbühne vorliebnehmen. Ähnliches war in Rostock auch schon dem britischen Musiker Midge Ure (von Ultravox) passiert, als nebenan die Ausziehtruppe The Chippendales den großen Saal bespielte.

Aber egal, denn Kershaw ist nicht nur eine Achtzigerjahre-Legende, sondern auch ein veritabler Komponist, Gitarrist und Sänger, der mit seinem Schaffen weit über einen Drei-Hit-Wunder-Status hinausragt.

Der heute 65-jährige Künstler spielte ein Programm, das sich rund um seine großen Hits rankte – das waren übrigens „Wouldn’t It Be Good“, „The Riddle“ und „I Won’t Let the Sun Go Down on Me“. Aber es gab in der Karriere vorn Nik Kershaw auch noch eine Zeit nach den Achtzigern, auch aus diesen Songs konnte er ein buntes Programm zusammenstellen.

Auf der Rostocker Bühne mehr Rock als Pop

Mit seiner Band absolvierte Nik Kershaw ein melodienseliges und verspieltes Programm, das so interessante Nummern wie „Dancing Girls“, „Wide Boy“ oder „Radio Musicola“ bot. Auch das wirklich berührende Stück „Somebody Loves You“, entstanden 1999, gehörte dazu. Die elektronischen Klänge wurden im Soundbild zurückgenommen, denn vier (Rock-)Musiker im Rücken unterstützten Nik Kershaw nach Kräften. Das ergab den Rahmen für ein rockig-melodisches Programm, in dem der Star seine Songs abspulen konnte.

Nik Kershaw mit gutem Draht zum Publikum

Etwas Gutes hatte dieser intime Rahmen dann auch, denn Nik Kershaw konnte fast eine persönliche Beziehung zu seinem Publikum herstellen. Er nahm seine Konzertgäste mit auf seine Reise – ein Musikerleben als Zwei-Stunden-Konzert. Und immer noch hat Nik Kershaw etwas zu sagen: Zuletzt war im Jahr 2020 sein Album „Oxymoron“ erschienen, woraus der Musiker Songs wie „Roundabouts and Swings“ oder „The Chosen Ones“ spielte. Gewürzt wurde das Programm mit feinen Popnummern wie „Don Quixote“.

Dies war übrigens sein erster Auftritt in Rostock, wie Nik Kershaw bemerkte – ganz schön spät also. Und zum Schluss servierte Kershaw mit seiner Band noch einen Hit, den er 1991 für Chesney Hawkes geschrieben hatte: „The One and Only“. So rundete ein Gute-Laune-Song dieses Konzert ab, das weit mehr als nur ein Achtzigerjahre-Hit-Programm war.