﻿Nina Reichert (25) ist Rostocks jüngste Fahrschul-Chefin: „Wir wollen innovativer sein“

Rostock. Durch ihre eigene Praxis-Fahrprüfung ist Nina Reichert beim ersten Mal gerasselt. Inzwischen fährt sie so gerne Auto, dass sie sich das auch als Job vorstellen kann. „Ich möchte einmal Fahrschullehrerin werden“, sagt die 25-Jährige. Vorerst sitzt sie aber im Büro und überlässt ihrem Geschäftspartner den Fahrunterricht. Denn die Rostockerin ist aktuell damit beschäftigt, ihre eigene Fahrschule zu etablieren. Ein mutiger Schritt, den die junge Frau in einer eher männlichen Berufssparte gehen will.

Eigentlich hat Nina Reichert Bürokauffrau gelernt und im Hotel gearbeitet. „Durch Corona habe ich meinen Job verloren“, blickt sie zurück. Eine neue Stelle hat sie bei der Dekra in Rostock gefunden und „die andere Seite des Führerscheins kennengelernt. Da habe ich auch gesehen, dass eine Fahrschule durchaus Geld abwirft.“

Nina Reichert (25) ist Rostocks jüngste Fahrschul-Chefin. Sie ist auch die einzige Frau, die eine Fahrschule in der Hansestadt leitet. © Quelle: Ove Arscholl

Immerhin liegen die Kosten für einen Führerschein zwischen 3000 und 4000 Euro. Als ihr befristeter Vertrag droht auszulaufen, wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Das wollte ich schon immer. Wenn es nicht klappt, dann mache ich etwas anderes“, ist die gebürtige Rostockerin optimistisch.

Nina Reichert ist erste Fahrschul-Chefin in Rostock

Im 37-jährigen Jörg Hammelbeck fand sie einen erfahrenen Fahrlehrer und ebenso optimistischen Geschäftspartner. Am 1. August eröffnete sie ihre Fahrschule „Nina‘s Drive“ in der Gertrudenstraße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Nina Reichert ist nicht nur die einzige weibliche Fahrschulinhaberin Rostocks, sondern auch die jüngste. 2020 lag der Altersschnitt der Fahrlehrer in MV bei 56 Jahren. „Bei der Dekra habe ich mitbekommen, wie viele Männer in dem Beruf arbeiten, häufig stehen sie kurz vor der Rente. Wir sind jünger und wollen innovativer sein.“ Bisher spürte sie keine Nachteile dadurch, dass sie eine junge Frau ist.

Große Verantwortung als Fahrschullehrer schreckt ab

Nur rund sieben Prozent der Fahrschullehrkräfte in MV waren 2020 weiblich. Warum? „Ich kann nur mutmaßen, glaube aber, dass es auch an den Arbeitszeiten liegt. Gerade Nachtfahrten sind für Mütter mit Kindern schwer vereinbar“, sagt Nina Reichert. Außerdem „stehen Fahrlehrer grundsätzlich mit einem Bein im Knast. Kaum jemand will die Verantwortung übernehmen, wenn beispielsweise ein 16-jähriger Moped-Führerscheinschüler durchdreht.“

Aktuell sind ausschließlich Führerscheine der Klasse B, also für Pkw, in der Fahrschule möglich. Fürs nächste Jahr plant Nina Reichert, auch die Klasse A, für Motorräder, anzubieten. „Da wir momentan zu zweit sind, und nur einen Fahrlehrer haben, ist das aber noch nicht möglich.“ 25 Schüler wöchentlich kann die Fahrschule betreuen. Aktuell gehe es darum, eine finanziell stabile Fahrschule aufzubauen.

Neue Rostocker Fahrschule fast ausgebucht

Seit Nina Reichert ihre Fahrschule Anfang des Monats eröffnet hat, haben sich so viele Fahrschüler angemeldet, dass sie inzwischen bis Ende des Jahres fast ausgebucht ist. „Natürlich springt auch immer jemand ab, also anmelden können sich Interessierte dennoch.“ Vor allem jüngere Leute sind ihre Kunden, die älteste ist 40. „Viele machen den Führerschein mit 25 bis 30 Jahren. Dann haben sie erst mal Geld verdient, um sich das leisten zu können.“

Denn die Kosten für den Lappen sind hoch. Grundgebühr, Pflicht- und Sonderfahrten, Prüfungen, Gebühren bei Behörden – das alles summiert sich je nach Können des Schülers auf bis zu 4000 Euro. Bei Nina Reichert kostet eine Pflichtfahrstunde 70 Euro.

„Ich habe mich an den anderen Fahrschulen orientiert. Der Bedarf wäre sogar so hoch, dass ich noch mehr nehmen könnte.“ Sie erklärt sich die hohe Nachfrage durch den nur wenig ausgebauten ÖPNV. „Außerdem verlangen viele Arbeitgeber einen Führerschein.“

