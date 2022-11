﻿Ninja Warrior auf RTL: Ex-Kandidaten aus Rostock planen Parcours-Event wie im TV

Am Freitag (11. November 2022) zeigt RTL das erste Finale der aktuellen „Ninja Warrior Germany“-Staffel. Los geht’s um 20.15 Uhr mit Folge 8. Nach der Fernseh-Spielshow geht’s in Rostock weiter: Zwei Athleten machen’s möglich und veranstalten einen Wettbewerb. Wann, wo und wie man mitmachen kann – die Infos.

Jakob Draeger aus Rostock nahm 2016 erstmals an der TV-Show "Ninja Warrior Germany" teil.

Rostock. Topfitte und durchtrainierte Athletinnen und Athleten wagen sich jeden Freitag in den wohl bekanntesten Hindernis-Parcours Deutschlands. Ihr Ziel: den legendären Mount Midoriyama bezwingen und damit den Titel „Ninja Warrior Germany 2022“ gewinnen. Am Freitag (11. November) strahlt RTL um 20. 15 Uhr das erste von zwei Final-Folgen aus.

Zwei, die bereits als Kandidaten durch den TV-Parcours turnten, holen das Event aus dem Fernsehen nach Rostock. Ben Buchholz, Teilnehmer von "Ninja Warrior Kids", und "Ninja Warrior Germany"-Athlet Jakob Draeger bauen in der Hansestadt Hindernisse auf und fordern damit Kids heraus.

TV-Ninja coacht Kids

Jakob Draeger ist nicht nur selbst eine Sportskanone, sondern auch Coach beim Label „Bewegungshelden“. Dieses richtet am 11. Dezember in der Borwin-Sporthalle (Elisabethstraße 28) Rostocks ersten „Ninja Warrior“-Wettstreit für Kinder aus.

Einlass in die Halle ist um 13.30 Uhr, danach haben Teilnehmende etwa 30 Minuten Zeit, sich umzuziehen und warm zu machen. Anschließend erfolgt die Einweisung in den „Ninja Warrior Rostock“-Parcours. Wie in der RTL-Show auch, darf dieser vorab nicht getestet werden. Patzer aber sind kein Grund fürs Ausscheiden.

Spielregeln im Rostock-Parcours

Laut Spielregeln dürfen Athleten und Athletinnen auch dann den ganzen Parcours durchlaufen, wenn sie an einzelnen Hindernissen scheitern sollten und erhalten Punkte für alle gemeisterten Hürden. Die besten Drei der Vorrunde ziehen ins Finale ein. Wer im Finalparcours die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt „Ninja Warrior Rostock“.

Ein Ninja auf dem Sprung an die Tabellenspitze: Ben Buchholz (13) aus Rostock © Quelle: Mirko Künstler

Bewerben für Ninja-Challenge

Wer sich den Titel holen möchte, kann sich ab sofort online bewerben. Auf www.bewegungsheld.de ist das möglich. Mitmachen dürfen Kinder bis 16 Jahre. Gestartet wird in verschiedenen Altersgruppen, damit alle eine Chance auf den Sieg haben. Neben Ruhm und Ehre soll der Sieger einen Preis gewinnen, so die Veranstalter.

Wer schon beim Gedanken an den Parcours Schweißperlen auf der Stirn hat, dem sei gesagt: So schwer wie der RTL-Parcours soll der Rostocker Hindernislauf nicht werden. Der Spaß stehe im Vordergrund, sagen die Organisatoren. Den sollen auch Besucher haben: Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos.