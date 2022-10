﻿Ninja-Warrior-Kandidat aus Rostock auf Platz eins bei RTL-Show: Wie es jetzt für Ben Buchholz weitergeht

Bei den „Ninja Warrior Kids“ hat der 13-Jährige schon zwei Mal gezeigt, was er kann. Mit seiner Leistung im Finale der European Ninja League kämpfte sich der Schüler in seiner Altersklasse auf Platz eins der bundesweiten Rangliste. Wie er das geschafft hat, wo und wie oft er trainiert und ob Ben noch mal im TV zu sehen sein wird.

Ein Ninja auf dem Sprung an die Tabellen-Spitze: Ben Buchholz (13) aus Rostock.

Rostock. Jeden Freitag lassen Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland im Fernsehen die Muskeln spielen und kämpfen in der RTL-Game-Show „Ninja Warrior Germany“ um den Einzug ins Halbfinale. Einer, der schon zwei Mal durch den trickreichen TV-Parcours hangelte, hat nun den Sprung an die Tabellenspitze gemeistert: Ben Buchholz (13) aus Rostock schaffte es in seiner Altersklasse auf Platz eins des Ninja-Sport-Rankings – der Bestenliste für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Ein tolles Gefühl!“, freut sich der Schüler.

Auf die Pole-Position hat Ben die European Ninja League gebracht – ein Event, bei dem sich Ninjas aus ganz Europa messen. Gerade fand im Stuntwerk Senden in Bayern das Finale 2022 statt. In mehreren Vorrunden hatten sich 80 Erwachsene, 30 Kinder und 30 Jugendliche dafür qualifiziert. Unter den besten Kids: Ben. Der Rostocker startete allerdings mit denkbar schlechten Voraussetzungen.

Straffes Workout und Trainingseinheiten im Garten

„Ich war krank, hatte mir eine Erkältung eingefangen und konnte mich deshalb nicht vorbereiten.“ Auf die Teilnahme wollte er trotzdem nicht verzichten – und biss sich durch. Am Ende landete Ben auf Platz 3 in seiner Altersklasse und war davon selbst überrascht. „Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin ohne Erwartungen in den Parcours gegangen.“ Die Punkte katapultierten ihn auf Platz 1 des Ninja-Sport-Rankings – sein bislang größter Triumph.

Hinter solchen Erfolgen steckt Willenskraft und ein ausgeklügeltes Fitness-Programm: Jeden Tag macht Ben ein Work-out mit Kraftübungen wie Klimmzüge und Liegestütze. Drei bis vier Mal pro Woche trainiert er seine Technik an der Hangelstrecke in seinem Kinderzimmer und im Parcours, der im Garten seiner Eltern steht. Letzterem ist Ben eigentlich fast schon entwachsen, schließlich turnte er schon als 10-Jähriger an den Hindernissen. Hier machte er sich auch fit für seine Fernsehauftritte.

Mehrfach-Starter bei „Ninja Warrior Kids“

2020 und 2021 war Ben Kandidat bei „Ninja Warrior Kids“. Zum Sieg hat es beide Male trotz Muckis und Ausdauer nicht gereicht. Für den Rostocker kein Grund aufzugeben, im Gegenteil. Er arbeite an seiner Performance. „Mir passieren im Vergleich zur letzten Saison fast keine Patzer mehr “, sagt er stolz.

Platz 1: Ben Buchholz hat es beim Ninja-Sport-Ranking nach ganz oben geschafft. © Quelle: https://ninjasportranking.org/ (Screenshot)

Wie sehr er sich verbessert hat, würde er gern vor laufender Kamera beweisen. Doch aktuell plant RTL keine neue Ninja-Kids-Staffel. Deshalb steckt sich Ben ein anderes Ziel: Er will bei der Erwachsenen-Version der Gameshow starten. Das ginge frühestens in drei Jahren, wenn der Schüler 16 Jahre alt ist. Für Ben würde sich damit ein Kreis schließen. Schließlich war es ein „Ninja Warrior Germany“-Finalist, der seine Leidenschaft für den Sport entfachte: Benni Grams.

Seit Ben den Publikumsliebling live in Action sah, ist er selbst kaum zu bremsen. Einer, der dabei stets an seiner Seite ist, ist sein größter Fan und Förderer: Papa Bernd Buchholz. Er sorgt dafür, dass sich das Energiebündel auch Pausen gönnt. Damit Ben im Parcours Power hat, seien Regenerationsphasen wichtig. „Ich achte darauf, dass er sich nicht zu viel zumutet.“

2020 und 2021 trat Ben Buchholz bei „Ninja Warrior Kids“ an. © Quelle: RTL / Markus Hertrich

Teures Hobby und Sponsoren-Suche

Nicht nur körperlich, auch finanziell ist der Sport eine Herausforderung. Bis zu 8000 Euro pro Jahr fließen ins Hobby seines Sohnes, sagt Bernd Buchholz. Deshalb sind beide nun auf Sponsoren-Suche. „Wir hoffen, einen Enthusiasten zu finden.“ An Leidenschaft für den Sport mangelt es den beiden nicht.

Gemeinsam reist das Vater-Sohn-Duo zu den Ninja-Contests und nimmt dafür einiges auf sich. Die Wettkämpfe finden meist fernab der Ostsee statt. Bis zu zehn Stunden Anreise im Auto oder in der Bahn müssen die Rostocker einplanen, wenn sie teilnehmen wollen. Deshalb kann Ben nicht an allen Terminen teilnehmen – mit Folgen. Weil er beim jüngsten Wettkampf in Basel nicht antrat, verdrängte ihn ein Konkurrent vom gerade errungenen Platz 1.

Für Ben kein Problem. Ihm gehe es nicht um Top-Platzierungen und Rankings. Denn die seien nur eine Momentaufnahme. Was bleibt, ist das Vergnügen am Ninja-Sport. „Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß.“