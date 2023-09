﻿„No Show“ in Rostocker Restaurants: Was passiert, wenn ich reserviere und nicht komme?

Rostock. Immer mehr Gastronomen in Deutschland klagen über Gäste, die Tische reservieren und dann nicht kommen oder kurzfristig absagen. Folge des sogenannten „No Show“-Phänomens: Leere Tische, die die Wirte an andere, zahlende Gäste hätten vergeben können, und Umsatzeinbußen.

Viele Restaurants ergreifen Maßnahmen, um das Problem in den Griff zu kriegen: Die einen erinnern Gäste telefonisch oder per Mail an ihre Reservierung, andere arbeiten mit Vorkasse, fordern Kreditkartendaten an oder erheben „No Show“-Gebühren. Wie sieht es in Rostock aus?

Rostocks Wirte wollen Gäste für „No Show“-Folgen sensibilisieren

Andreas Barnehl vom Landhotel Rittmeister habe sich lange über geplatzte Reservierungen „sehr geärgert“ – bis er ein Prozedere einführte: Bei Reservierungen ab vier Personen werde eine Bestätigung per Mail verschickt. „In dieser weisen wir ganz deutlich auf die Stornierungsbedingungen hin und teilen die Gebühr für zu kurzfristige Absagen oder ,No Shows’ mit.“ Seither sei das Problem gelöst.

Lokale im höheren Preissegment, mit wenig Tischen und Laufkundschaft seien da stringenter, meint Barnehl. „Viele verlangen eine angemessene Anzahlung – mindestens 50 Euro pro Person – oder Hinterlegung einer Kreditkarte. Ich habe es selbst schon häufig selber als Gast so erlebt.“

Jeder Gastronom müsse den für sein Haus passenden Weg finden, um Gäste für die Folgen von „No Shows“ zu sensibilisieren, sagt Andy Szabó vom Restaurant Käthe. „Ich richte meine Dienstplanung nach der Reservierungslage aus.“ Kommen erwartete Gäste nicht oder vergessen, frühzeitig abzusagen, habe er unnötig viele Mitarbeiter eingetaktet – mit entsprechenden Kosten. Gerade bei großen Gruppen sei das ärgerlich. Szabó setzt auf Erinnerungsmails. Wer dennoch ohne Absage fernbleibt, müsse mit Stornogebühren rechnen. Die habe er bislang aber noch nie einfordern müssen.

Gastronomen verschicken Erinnerungsmails mit Hinweis auf Storno-Option

Restaurants wie „Zum Stromer“ in Warnemünde oder „Borwin“ im Stadthafen weisen bei der Online-Buchung darauf hin, dass reservierte Tische ab dem vereinbarten Termin 15 Minuten freigehalten werden. Wer sich mehr als eine Viertelstunde verspäte, soll Bescheid geben, damit die Plätze nicht vorschnell anderweitig vergeben werden.

Auch er habe schon Zweier-Tische geblockt und dann seien die erwarteten Gäste nicht erschienen oder „haben auf den letzten Drücker abgesagt“, sagt Alfredo Schmidt, Restaurantleiter vom Al Porto. Viel ärgerlicher wäre das Nichtauftauchen großer Gruppen.

Um genau das zu verhindern, beuge das Al Porto vor, sagt Inhaber Ron Shehu: „Wir rufen die Gäste zwei Tage vor dem Termin an und lassen uns ihre Reservierung bestätigen.“ Er habe zwar schon mal daran gedacht, bei großen Gruppen einen Vorschuss zu nehmen oder sie zum Hinterlegen von Kreditkartendaten zu verpflichten. „No Show“- Gebühren seien für ihn aber derzeit kein Thema.

Der Eingang zum „Blauen Esel“. © Quelle: Maria Baumgärtel

Melanie Germanotta hält nichts von Strafen fürs Nichterscheinen. „Es kann doch immer mal was dazwischen kommen“, sagt die Inhaberin des Restaurants „Blauer Esel“. Die Zahl von „No Shows“ halte sich in ihrem Lokal in Grenzen. Dafür sorge das Online-Reservierungssystem, das zum Termin automatisch eine Erinnerung und den Hinweis zur Stornierungsoption verschickt. Bei großen Gruppen rufe sie vorab an. Zudem könne sie unerwartet freibleibende Tische meist mit Laufkundschaft besetzen.

Robert Thömmes von Otto’s Restaurantschiff lässt Gruppen ab 12 Personen zwar eine Reservierungsbestätigung inklusive Stornierungsbedingungen ausfüllen. „Wir werden aber nicht loslaufen und jemanden verklagen auf 100 Euro. Das ist uns der Stress nicht wert. Uns gehts nur darum, dass die Leute rechtzeitig absagen, damit wir die Tische anderweitig vergeben können.“ Das funktioniere gut.

Peter Pane verzichtet auf Strafgeld, Block House erwägt Gebühr

Auch die Systemgastronomie-Kette Peter Pane, die in Rostock und Warnemünde je einen Standort hat, erhebt keine „No Show“-Gebühren. „Es kommt nur äußerst selten vor, dass Gäste trotz Reservierung nicht erscheinen. Zudem halten wir stets eine begrenzte Anzahl an Tischen für kurz entschlossene Gäste frei. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Gäste eine angenehme Erfahrung machen können, unabhängig davon, ob sie sich im Voraus anmelden oder spontan entscheiden, eines unserer Restaurants zu besuchen“, sagt Peter-Pane-Chef Patrick Junge.

Blick ins Rostocker Restaurant „Peter Pane“. © Quelle: Ove Arscholl

Auch bei Block House gibt es aktuell keine „No Show“-Gebühren. Aber: Die Zahl der Gäste, die nicht absagen, wenn sie nicht kommen, nehme zu, sagt Markus Gutendorff, Vorstand der Block House Restaurantbetriebe AG. „Wir werden jetzt zunächst noch abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Klar ist jedoch, dass solche ‚No-Shows‘ unfreundlich anderen Gästen gegenüber sind, denen wir aufgrund bestehender Reservierungen absagen müssen.“

Sind „No Show“-Gebühren rechtens? Grundsätzlich sind „No Show“-Gebühren im Restaurant erlaubt. Wenn der Gast seine Reservierung nicht fristgemäß abgesagt hat, verstößt er gegen seine vorvertraglichen Pflichten. Dem Gastronomen steht dann ein Schadensersatz zu. Allerdings muss der Gast im Vorfeld klar und deutlich auf die Folgen seines unentschuldigten Nichterscheinens hingewiesen worden sein.

Friseure, Kosmetiker, Hotels, Flüge: Der „No Show“-Trend zeigt sich in vielen Branchen. Besonders folgenschwer ist Schwänzen beim Arzt: Wenn Termine gebucht, aber nicht wahrgenommen und abgesagt werden, sind nicht nur die Wartezimmer leer. Mediziner können sich in der Zeit auch nicht um jene kümmern, die eine Behandlung nötig haben.

