„Nothern Coasts“startet: 3200 Soldatinnen und Soldaten aus 14 Ländern trainieren in der Ostsee

TV-Show auf der Ostseeinsel

Shopping Queen auf Rügen: Kandidatin Monique entsetzt Designer Guido – „Wieso ruft denn da keiner Stopp?“

Bei Shopping Queen treten fünf Kandidatinnen im Wettkampf um den besten Style gegeneinander an. Das Motto in dieser Woche lautet: „Vergnügen auf Rügen – Style dich für ein Picknick am Strand“. An Tag vier darf Kandidatin Monique (35) ihr Modegespür unter Beweis stellen. Ein Teil ihres Outfits sorgt bei Moderator Guido Maria Kretschmer für Entsetzen.