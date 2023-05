﻿Nur Bares ist Wahres: Warum einige Restaurants in Rostock keine Kartenzahlung akzeptieren

Kommentar

Andreas Meyer

In Rostock beginnt am Dienstag eine der größten Rüstungsmessen der vergangenen Jahre in Deutschland. Deutliches Zeichen der „Zeitenwende“. Denn die Bundesrepublik muss aufrüsten. Nur so ist der Frieden gegen Tyrannen wie Putin zu verteidigen, meint OZ-Chefreporter Andreas Meyer.