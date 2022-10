﻿OB-Forum mit Ebert und Kaufmann – hier geht es zum Livestream

So viele Kandidaten wie noch nie: 17 Männer und Frauen haben sich beworben, um in Rostock Oberbürgermeister zu werden. Am 13. November sind die Hansestädter aufgerufen, sich zu entscheiden. Gemeinsam mit dem Volkstheater stellt die OSTSEE-ZEITUNG die Kandidaten bei Wahlforen vor. Heute unter anderem Ex-Polizeichef Michael Ebert und Demo-Anmelder Jens Kaufmann.

Rostock. In dreieinhalb Wochen ist es soweit: Dann entscheiden die Rostockerinnen und Rostocker, wen sie auf dem Chefsessel im Rathaus sehen wollen. 17 Frauen und Männer haben sich für das höchste Amt der Hansestadt beworben. Um den Menschen in der Stadt die OB-Kandidaten näherzubringen, hat die OSTSEE-ZEITUNG gemeinsam mit dem Volkstheater mehrere Foren organisiert. Zwei Veranstaltungen sind bereits gelaufen. Was die Kandidaten zu den wichtigen Themen der Hansestadt gesagt haben und was sie umsetzen wollen, das können Sie in den Livestreams der Foren jederzeit nachschauen.

Am Mittwoch, 19. Oktober, findet ab 19 Uhr das dritte Forum im Saal des Medienhauses statt. Unter dem Motto „Klartext und Korken“ stehen an diesem Abend der parteilose Kandidat Michael Ebert (unterstützt von CDU, FDP und UfR) und die Einzelbewerber Matthias Bräuer, Niels Burmeister, Jens Kaufmann sowie Alina Kreis auf der Bühne. Hier geht es zum Livestream des Abends.