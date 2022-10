﻿„Das geht nicht!“ – OB-Kandidaten kritisieren Hansa Rostock

Rostock. Schon wieder ein Banner mit hasstriefender Botschaft, schon wieder Hansa Rostock: Doch diesmal zielte der Angriff nicht gegen einen anderen Fußballverein, sondern gegen einen Rostocker, der sich derzeit zur Oberbürgermeisterwahl stellt. Und das sorgt für Wirbel. Im Sportverein, in der Stadt und unter den anderen Kandidaten, die sich relativ geschlossen hinter Michael Ebert stellen.

Das ist der Grund für den Ärger: Beim Spiel gegen Paderborn haben Hansa-Fans im Bereich der Südtribüne ein Plakat entrollt. Darauf diffamieren und beleidigen sie relativ offensichtlich den OB-Kandidaten Michael Ebert, ohne ihn direkt zu nennen. Aufgrund seines Berufes und der Debatte um seine Vergangenheit bei der Stasi ist klar, dass es um ihn geht. Die Botschaft der Fangruppe: „der kann kein Bürgermeister sein“.

Rostocker OB-Kandidat bekommt sogar Morddrohungen

Der langjährige Polizeichef Michael Ebert polarisiert. Dass er sich nicht überall größter Beliebtheit erfreut, zeigen auch die zahlreichen beschädigten und beschmierten Wahlplakate in der Stadt. Darunter finden sich sogar Morddrohungen. Jetzt kommen auch noch öffentliche Beleidigungen und Schmähungen im Ostseestadion hinzu. Dabei bewirbt sich Ebert letztlich nur um einen Verwaltungsposten - auch wenn es der höchste im Rathaus ist. Der Grund für die Abneigung einiger Fußballfans: Ebert hatte zu Zeiten, als er in Rostock Leiter der Polizeiinspektion war, Teile der radikalen Fanszene sowie die Vereinsführung für den Umgang mit dieser Gruppe kritisiert. Doch nun hält er sich relativ bedeckt.

Auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG sagte Ebert lediglich: „Das ist nicht Rostock“. Er erwarte nun von Hansa eine Positionierung. Grundsätzlich habe er im Wahlkampf gelernt, dass man einiges aushalten müsse. „In dieser Dimension hätte ich es allerdings nicht erwartet“, so Ebert, der von CDU, FDP und UfR unterstützt wird. Am 13. November wird in Rostock gewählt, eine Stichwahl ist für den 27. November angesetzt. 17 Kandidaten stehen zur Auswahl.

OB-Kandidaten fordern von Hansa Rostock, Stellung zu beziehen

Rückendeckung bekommt er von sehr vielen seiner Mitbewerber, die die Aktion der Fußballfans verurteilen. „Das Plakat geht nicht“, sagt beispielsweise Einzelbewerber Robert Uhde und ist sich nicht nur mit Jörg Kibellus (ebenfalls Einzelbewerber) einig: „Das hat keiner der Kandidaten verdient.“

Eva-Maria Kröger (Linke) kritisiert: „Das ist eine plumpe Pöbelei. Beleidigung und Vandalismus sind keine Mittel der politischen Auseinandersetzung.“ Und sie fordert: „Der Verein sollte endlich verstehen, dass kritikwürdige Banner im Stadion leider jedes Mal ein schlechtes Licht auf die Fans und den Verein werfen.“ Auch Claudia Müller (Grüne) sieht das ähnlich: „Ich sehe den Verein F.C. Hansa Rostock hier in der Pflicht, Stellung zu beziehen, dass persönliche Beleidigungen im Stadion nichts zu suchen haben.“

Hansa-Chef: „Beleidigungen haben im Stadion nichts zu suchen“

Das sieht Robert Marien, Vorstandsvorsitzender bei Hansa, genauso. Generell hätten Beleidigungen hier nichts zu suchen. Speziell zu dem Vorfall sagt er: „Wir wollen uns als Verein aus dem politischen Wahlkampf heraushalten. Das erwarten die Fans von der Vereinsführung und das erwarten wir auch von den Fans. Es ärgert uns, dass so direkt oder indirekt Wahlkampf gemacht wird.“ Man wolle nun das Gespräch mit den Fans suchen. Gleichzeitig wünscht sich Marien: „Wir möchten auch nicht von Bewerbern durch Posts nach einem Sieg instrumentalisiert werden im Wahlkampf.“

„Keinem Menschen sollte so etwas widerfahren“, sagt Einzelbewerber Jens Kaufmann. Es beweise seine Einschätzung: Auch in Rostock gebe es angesichts der letzten 2,5 Jahre Dauerkrisen kein politisches Thema mehr, das die Menschen nicht spalte, in Pro und Contra, in Freund und Feind. Viele OB-Kandidaten berichten von verbalen Angriffen, zerstörten Wahlplakaten und heftig geführten Auseinandersetzungen. Einzelkandidat Kai Oppermann sagt: „Wir leben doch in einer zivilisierten Gesellschaft; wobei solche Vorfälle daran zweifeln lassen.“ Die Beleidigungen in seine Richtung hält er nach dem Hansa-Vorfall aber jetzt für harmlos. Michael Mester dazu: „Als Mitglied der AfD bin ich ununterbrochen Anfeindungen und/oder Beschimpfungen ausgesetzt, realiter wie digitaler Natur – ebenso mein aktuelles Wahlkampfteam.“ Zudem sei er im vergangenen Jahr Opfer eines Angriffes in Rostock geworden.

Kritik einiger Bewerber: „Drastische Worte, aber wahrer Kern“

„Ich selbst bin in der Ukraine geboren und biete momentan sehr viel Angriffsfläche, halte mich jedoch zurück, damit man eben nicht in solch eine Situation gerät“, gibt Einzelbewerberin Alina Kreis allerdings zu bedenken. Auch ein paar andere Einzelbewerber wie Holger Luckstein „als Kandidat für ein politisches Amt muss man darüber stehen“ oder Matthias Bräuer „mit solchen Situationen muss man rechnen“ halten die Aussagen noch durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Niels Burmeister sagt zwar: „Die Worte sind drastisch und unter der Gürtellinie, aber sie haben einen wahren Kern.“

Einzelbewerber Niklas Zimathis dagegen betont: „Der politische Diskurs ist notwendig, aber auf einem Niveau, welches die Würde eines jeden achtet.“