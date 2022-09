﻿Jetzt ist es amtlich: Diese 17 Kandidaten wollen Oberbürgermeister in Rostock werden

Eine Kandidatin hat noch zurückgezogen, zwei lehnte der Wahlausschuss ab: Wenn die Rostocker am 13. November den Nachfolger von Claus Ruhe Madsen wählen, stehen im ersten Durchgang trotzdem noch 17 Namen auf dem Wahlzettel. Wer die Kandidaten sind und warum über einen gar nichts bekannt ist.

17 Bewerber treten am 13. November an, um im Rostocker Rathaus der neue Chef oder die neue Chefin zu werden.

Rostock. Jetzt ist es amtlich: 17 Kandidaten – so viel wie noch nie – treten zur Rostocker Oberbürgermeister-Wahl am 13. November an. Ursprünglich waren sogar über 20 Kandidaten im Rennen, doch mehrere Bewerber zogen zurück und zwei Kandidaten ließ der Wahlausschuss nicht zu.

Diese Kandidaten wurden abgelehnt

Stefan Treichel – er war für die AfD in die Bürgerschaft eingezogen, ist aber zwischenzeitlich aus der Partei ausgeschlossen worden – darf nicht antreten. Die Aufsichtsbehörden sprechen ihm die Eignung für das Amt ab – weil es „Zweifel in Bezug auf das Eintreten für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“ gäbe. So die offizielle Mitteilung der Stadt.

Auch Andreas Kurtz wird in acht Wochen nicht auf dem Wahlzettel stehen: Er hat laut Wahlbehörde nicht die geforderten Unterlagen eingereicht und darf somit nicht zur Abstimmung antreten.

Diese Kandidaten sind im Rennen

Carmen-Alina Botezatu (47) tritt für die SPD an. Die Mutter von vier Kindern leitet derzeit das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt in der Hansestadt.

Carmen-Alina Botezatu (SPD). © Quelle: Ove Arscholl

Eva-Maria Kröger (40) tritt für die Linke bei der OB-Wahl an. Die Landtagsabgeordnete ist auch Fraktionschefin der Linken in der Rostocker Bürgerschaft.

Eva-Maria Kröger (Die Linke) © Quelle: Ove Arscholl

Claudia Müller (41) geht für die Grünen ins Rennen. Die gebürtige Rostockerin ist derzeit Maritime Koordinatorin der Bundesregierung und Bundestagsabgeordnete.

Claudia Müller (Grüne). © Quelle: Arne Jeschal

Michael Ebert (52) tritt zwar als parteiloser Kandidat an. Der frühere Rostocker Polizeichef wird aber von CDU, FDP und UfR unterstützt.

Michael Ebert. © Quelle: Jens Büttner

Jörg Kibellus (40) ist Schornsteinfegermeister mit eigenem Unternehmen in der Hansestadt. Der Innungsvorsitzende ist Vater einer Tochter.

Jörg Kibellus. © Quelle: privat

Robert Uhde (51) ist Veranstalter und Impfarzt. Er organisiert unter anderem die Lange Nacht des Wissens und verschiedene Kulturveranstaltungen wie die "Mittsommerremise".

Robert Uhde. © Quelle: privat

Niklas Zimathis (21) studiert in Rostock die Fächer Geschichte, Deutsch und Arbeit-Wirtschaft-Technik auf Lehramt. Schon jetzt arbeitet der junge OB-Kandidat als Vertretungslehrer an Schulen.

Niklas Zimathis. © Quelle: privat

Niels Burmeister (52) ist Geschäftsführer des Moya und hat während der Pandemie stadtweit Stationen für Corona-Bürgertests aufgebaut.

Matthias Bräuer (49) aus Kösterbeck ist gelernter Maler. Er trat bereits 2019 bei der OB-Wahl an, stammt aus Evershagen.

Matthias Bräuer © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Rebecca Thoß (27) ist Schauspielerin und geht für die Satire-Partei "Deutsche Biertrinkerinnen Union" ins OB-Rennen.

Rebecca Thoß. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Michael Meister (48) war bis 2014 Polizeibeamter. Er sitzt seit 2021 für die AfD im Schweriner Landtag und ist nun OB-Kandidat der Partei.

Michael Meister. © Quelle: Martin Börner

Jens Kaufmann (56) ist Unternehmer und hat sich in Rostock vor allem einen Namen als Organisator der Proteste gegen die Corona-Einschränkungen gemacht.

Jens Kaufmann. © Quelle: Thomas Haentzschel

Alina Kreis (27) tritt als parteilose Kandidatin an.

Alina Kreis. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Karol Langnickel (38) arbeitet als selbstständiger Tatortreiniger tätig.

Karol Langnickel, parteilos © Quelle: Ove Arscholl

Holger Luckstein (56) ist ebenfalls parteiloser Einzelkandidat. Er ist als "Bundesbeamter im gehobenen Dienst" tätig.

Holger Luckstein. © Quelle: Ove Arscholl

Kai Oppermann (56) stammt aus Rostock. Er arbeitet im Vertrieb für Apothekensoftware.

Kai Oppermann. © Quelle: Ove Arscholl

Roland Ulrich ist der große Unbekannte. Er war bei keiner Sitzung, keinem Forum bisher anwesend. Aber auch er ist zugelassen zur Wahl.