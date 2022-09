﻿Spaß-Kandidatin bleibt im OB-Rennen: So reagieren Volkstheater und Politik

Rostock. Jetzt steht endlich fest, zwischen welchen Kandidaten die Rostocker am 13. November wirklich die Wahl haben: 17 Bewerber werden in knapp acht Wochen zur Oberbürgermeisterwahl in Rostock antreten. Das Bewerberfeld wurde am Donnerstag im Wahlausschuss nochmals ausgedünnt.

Eine Kandidatin aber will im Rennen bleiben und löst damit eine Kontroverse in der Stadt aus – und auch Kritik am Volkstheater: Rebecca Thoß (27, Schauspielerin) – sie tritt für die Satirepartei Deutsche Biertrinkerinnen-Union an – will sich nicht zurückziehen und weiterhin antreten. Dabei ist das Satireprojekt offiziell längst beendet.

Rostocker Biertrinkerinnen bleiben im Rennen

Hintergrund: Anfang September eröffnete das Volkstheater die neue Spielzeit mit einer satirischen Parteigründung: Die Deutsche Biertrinkerinnen-Union forderte das „Bier-Matriarchat“ und trat mit dem Slogan „Jetzt wird zurückgesoffen“ an. Es gab eine Gründungsveranstaltung, ein Programm, einen Parteitag, Aktionen mit dem Bierwagen in ganz Rostock und sogar eine Wahlparty. Mit der Spielzeiteröffnung sollte die Politsatire aber eigentlich vorbei sein, sagt Theaterintendant Ralph Reichel.

Doch Rebecca Thoß will Kandidatin bleiben, die Biertrinkerinnen-Union ist noch nicht Geschichte: „Das hat mit der Inszenierung und dem Volkstheater nichts mehr zu tun. Ich habe im Laufe dieses Prozess für mich erkannt, wie wichtig es ist, in einer Demokratie auch andere, bunte Angebote zu machen – auch für biertrinkende Frauen“, sagte sie der OZ.

Parteigründung der Biertrinkerinnen-Union am 2. September auf dem Margaretenplatz in Rostock – mit Spitzenkandidatin Thoß. © Quelle: Thorsten Czarkowski

Rostocker Volkstheater gerät in die Kritik

Trotzdem gerät vor allem das Volkstheater mehr und mehr in die Kritik: „Kunst und Satire dürfen eine Menge und das ist gut so. Sehr kritisch zu hinterfragen ist allerdings, wie und in welcher Größenordnung das Volkstheater als hochsubventionierter Betrieb diesen Wahlkampf unterstützt und finanziert“, sagt Julia Pittasch, Vorsitzende der FDP in Rostock. „Wir vermissen die notwendige Transparenz. Die Inszenierung wird auf der Seite des VTR offiziell aufgeführt und wurde demnach auch bezahlt. Dürfen andere Kandidierende das Theater jetzt auch für ihre Veranstaltungen nutzen?“

„Wenn das neue Volkstheater fertig ist, freue ich mich auf viele Komödien dort. Dann können Frau Thoß und ich gerne mit einem Bier auf das schöne neue Haus anstoßen. Am Ende ist diese Wahl aber wichtig für Rostock, und ich weiß, die Wähler können zwischen Alberei und ernst gemeinter Kandidatur unterscheiden“, sagt Linken-Chefin und OB-Kandidatin Eva-Maria Kröger.

Grüne und SPD werden deutlicher: „Politik ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und kein Spaß. Spaßparteien schaden am Ende der Demokratie“, kritisiert Grünen-Fraktionschef Uwe Flachsmeyer. Und weiter: „Zumindest der Auftakt für den Wahlkampf von Frau Thoß wurde von der Stadttochter Volkstheater bezahlt. Das ist zumindest fragwürdig.“ Das sieht Thoralf Sens (SPD) ähnlich: „Wir befinden uns in Zeiten der Krise, viele Menschen bangen um ihre Zukunft. Ich weiß nicht, ob das die richtige Zeit ist, aus Spaß bei einer Wahl anzutreten.“

Die CDU hingegen sieht Thoß’ Kandidatur gelassen: „Das ist nun mal Demokratie. Frau Thoß ist als Kandidatin zugelassen worden und tritt an. Punkt. Über ihre Beweggründe kann ich nichts sagen“, so CDU-Fraktionschefin Chris Günther.

Intendant geht auf Distanz

Intendant Reichel geht aber bereits auf Distanz: „Für uns ist das Projekt planmäßig seit dem 11. September beendet“, sagt der Chef des Volkstheaters. Ja, das Theater – größtenteils finanziert mit Steuergeldern von Stadt und Land – habe die freie Gruppe „glanz&krawall“ aus Berlin für das Biertrinkerinnen-Projekt bezahlt. „Jetzt fließt kein Geld mehr an die Gruppe und auch nicht an Frau Thoß.“ Ursprünglich, so Reichel, sei besprochen gewesen, dass die Biertrinkerinnen-Frontfrau – die sich bei allen offiziellen Terminen stets mit Bierflasche in der Hand zeigt – ihre Kandidatur rechtzeitig zurückziehen sollte. „Das Satireprojekt sollte gerade nicht dazu führen, dass anderen Bewerbern Stimmen weggenommen werden“, so der Intendant. „Wir wissen, dass wir als städtisches Theater neutral sein müssen – und das wollen wir auch. Wir suchen deshalb intensiv das Gespräch mit Frau Thoß“, so der Intendant.