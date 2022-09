Mit der RTL-Zwei-Doku-Soap „Berlin Tag und Nacht“ wurde Jenny bekannt. Viele Schlager-Fans kennen ihre Stimme. Was weder ihre Fans noch ihre Promi-Freunde, ihr Partner noch sie selbst ahnten: Die Moderatorin steht auf Männer und Frauen. Für ihr Outing wird sie angefeindet. Was sie ihren Hatern sagt, wen sie liebt und wie sie im TV die Liebe finden will