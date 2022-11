Wer wird Rostocks neuer Oberbürgermeister? Die Kandidaten im Steckbrief

Am 13. November ist Oberbürgermeisterwahl in Rostock. 17 Kandidaten haben sich auf das Amt des Stadtoberhaupts beworben. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt die OB-Kandidaten vor – auf eine etwas andere Art.

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG die Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Sie wollen die Kandidaten noch einmal persönlich vor der Wahl treffen? Am Mittwoch, 9. November, versammeln sich die Kandidaten im Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße 1a. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer dabei sein möchte, kann sich entweder online, telefonisch unter 0381 / 365 384 oder per E-Mail an die Adresse chefredaktion@ostsee-zeitung.de anmelden. Auch eine Anmeldung über unser Webformular ist möglich.

Von OZ