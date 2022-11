OB-Wahl in Rostock: Besser keine Beweisfotos machen

In Rostock wird am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Dabei gibt es für die rund 172 000 Wahlberechtigten einiges zu beachten. Was im Wahllokal erlaubt und was verboten ist.

Rostock. Die Oberbürgermeisterwahl in Rostock zieht große Kreise – und das auch im Internet. Dennoch gibt es vor allem für die eifrigen Nutzer sozialer Medien wie Instagram, Facebook & Co. auch Grenzen: „Das Filmen und Fotografieren ist im Wahlbüro verboten. Das steht auch explizit in den Wahlgesetzen“, sagt Bettina Bestier, die in der Rostocker Stadtverwaltung den Bereich Wahlen leitet.

Wer denkt, er könne mit einem Selfie aus der Wahlkabine für mehr Demokratie werben, der begeht in Wahrheit eine Ordnungswidrigkeit, die sogar mit einer hohen Geldstrafe geahndet werden kann und im schlimmsten Fall den Ausschluss von der Wahl zur Folge hat. Ist der Wahlzettel allerdings erst einmal in der Urne verschwunden, kann nichts mehr rückgängig gemacht werden.

Stiller Beobachter bei der Stimmenauszählung

Grundsätzlich sei das öffentliche Präsentieren des eigenen Stimmverhaltens eine Verletzung des Wahlgeheimnisses und auch Wahlwerbung, welche im Raum der Stimmabgabe verboten ist. „So etwas könnte auch ein Anfechtungsgrund sein“, sagt die Expertin. Nicht verboten – und auch von vielen Rostockern bereits auf ihren diversen Internetprofilen geteilt – sind Bilder vom geschlossenen Wahlbrief-Umschlag als Zeichen, dass man von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht hat.

Wer Interesse daran hat, wie die Bürgermeisterwahl in seinem eigenen oder einem anderen Wahlbezirk der Hansestadt ausgeht, der kann ab 18 Uhr in den Wahllokalen bei der öffentlichen Auszählung der Stimmen dabei sein. „Aber nur als stiller Beobachter, das Einmischen ist verboten“, so Bettina Bestier.

Die Mitarbeiterin der Rostocker Stadtverwaltung, die seit vielen Jahren mit den Wahlen vertraut ist, hat noch einen weiteren wichtigen Hinweis: „Auch wenn es Wahllokal heißt: Der Verzehr von mitgebrachten Speisen und Getränken ist dort verboten.“

Von CLG