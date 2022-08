Vom Herrenhaus ins Rathaus: Robert Uhde will Rostocks Oberbürgermeister werden. Er ist Chef einer Veranstaltungsagentur, organisiert Kultur-Events und impfte zuletzt im Flughafen Laage gegen die Corona-Pandemie an. Was Uhde bewirken möchte, mit wem er sich in der Stichwahl sieht, was er zu Madsen sagt.

Rostock. Dieser Bewerber ist für viele in der Hansestadt eine Überraschung: Robert Uhde will Rostocks neuer Oberbürgermeister werden. "Ich werfe meinen Hut in den Ring", sagt er. Uhde ist in Rostock und dem umliegenden Landkreis bekannt wie ein bunter Hund. Der 52-Jährige organisiert mit seiner Agentur Sphinx Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Wissenschaften in Rostock, das größte Public-Science-Event in Mecklenburg-Vorpommern. Er zeichnet für die Mitsommerremise und die Klostertage verantwortlich. Zuletzt war der studierte Mediziner als Impfarzt im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage im Einsatz.

Uhde lebt sowohl in der Östlichen Altstadt als auch auf seinem Gut, dem Herrenhaus Vogelsang in Lalendorf. Dort richtet seine Frau Isa, mit der er eine Patchworkfamilie samt dreier Kinder hat, Hochzeiten und Events wie das Victorian-Arts-Festival aus.

Macher, Netzwerker und Teamplayer

Ob zu Uni-Zeiten, als Bauherr in der Östlichen Altstadt oder durch ehrenamtliches Engegament etwa im Verein der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern – er sei schon immer einer gewesen, der „anpackt im Rahmen meiner Möglichkeiten“. Das wolle er auch als OB tun. Die Stadt liege ihm am Herzen. „Ich bin Rostocker in siebter Generation.“ Die Hansestadt habe enorme Chancen und Entwicklungspotenziale, die noch brach liegen. Er wolle daran mitwirken, diese trotz aller aktuell schwierigen Umstände auszuschöpfen. Er sei ein „Macher und Netzwerker“, wolle gestalten, statt den Status quo zu verwalten. Dabei wolle er keinesfalls Einzelkämpfer sein, sondern die Stadtgesellschaft und die Verwaltung mitnehmen. „Ich bin ein Teamplayer.“

Über den Ex-Amtsinhaber Claus Ruhe Madsen will er nicht viele Worte verlieren. Vieles sei nicht gut gelaufen, die Absage der Bundesgartenschau (Buga) etwa sei „sehr unglücklich“ gewesen, die Arbeit mit der Verwaltung ebenfalls. Als OB würde er sich dafür starkmachen, dass Großprojekte wie das Rostocker Oval realisiert und Menschen mitgenommen werden. Und Uhde betont: „Ich meine es ernst. Für mich wäre das Amt des OBs kein Sprungbrett in die Landespolitik oder einen anderen politischen Posten. Ich will Rostock voranbringen.“

Uhde sind Stadtentwicklung und Energiewende wichtig

Seine konkreten Ziele will er am kommenden Montag beim offiziellen Start seines Wahlkampfes verkünden. Soviel vorweg: Stadtentwicklung – auch in Verbindung mit dem Umland –, Klimaschutz, Energiewende sowie die Förderung von Wirtschaft, Bildung und Kultur stünden ganz oben auf der Agenda, so Uhde.

Dass er als Einzelkandidat antritt, sieht Robert Uhde positiv. „Ich bin an kein Parteibuch gebunden.“ Wo sieht er sich politisch? „Ich bin bürgerliche Mitte, grün angehaucht, vertrete aber auch konservative Werte, etwa wenn es um Sicherheit geht.“

Rostocker Oberbürgermeister-Wahl am 13. November

Die bisherigen Reaktionen auf seine Kandidatur seien unterschiedlich gewesen. Viele würden ihm das Amt durchaus zutrauen, andere seien skeptisch. „Das sind meist die, die mich nicht kennen.“ Er erwarte einen spannenden Wahlkampf und rechne sich gute Chancen auf den Wahlsieg aus. Seinem Empfinden nach werde es auf eine Stichwahl zwischen ihm und der Linken-Kandidatin Eva-Maria Kröger hinauslaufen.

Die Wahl zum Oberbürgermeister findet am 13. November statt. Noch bis zum 30. August, 16 Uhr, können sich Kandidaten für die Nachfolge von Madsen bewerben. Die Linken treten bei der OB-Wahl mit Fraktionschefin Eva-Maria Kröger an. Die SPD schickt Carmen-Alina Botezatu, die derzeit das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock leitet, ins Rennen. Die Grünen haben Bundestagsmitglied Claudia Müller als Kandidatin aufgestellt. Parteilos, aber mit Unterstützung von CDU, FDP und UfR tritt der frühere Rostocker Polizeichef Michael Ebert an. Die AfD hat Michael Meister nominiert. Einzelbewerber sind zudem Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus und Bürgerschaftsmitglied Stefan Treichel.