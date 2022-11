﻿Hausbesuch: Rostocks OB-Kandidatin Eva-Maria Kröger über frühe Schwangerschaft, Drogenkonsum und ihre große Liebe

Drogen in der Schulzeit, Schwangerschaft mit 17 Jahren, der Verlust der großen Liebe an den Krebs: Eva-Maria Kröger hat in ihrem Leben viel Schmerz erlebt – aber auch ganz viel Liebe. Nun will sie Rostocker Oberbürgermeisterin werden. Ein Hausbesuch.

