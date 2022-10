﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Claudia Müller (Die Grünen)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Claudia Müller (Die Grünen).

17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Die OZ stellt sie alle in kurzen Steckbriefen vor.

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Claudia Müller (Die Grünen)

Hier gibt Claudia Müller, die für die Grünen antritt, einen Überblick darüber, was sie im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihr für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 41 Jahre

Partei: Bündnis 90/Die Grünen

In Rostock seit: seit meiner Geburt

Beruf: Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus, MdB (studierte Betriebswirtin)

Hobbys: Lesen, Wald- und Küstenspaziergänge

Lebensmotto: Politik ist eine viel zu ernste Sache, als dass man sie allein den Männern überlassen sollte. (Käte Strobel)

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Das Kloster zum Heiligen Kreuz weil:

a) ich dort sehr schöne Kindheitserinnerungen habe, mein Kindergarten war dort,

b) es eine ruhige, grüne Oase im Herzen der Stadt ist.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Die Senatoren, Amtsleiter und Fraktionsvorsitzenden einladen und besser kennenlernen, um eine gute gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit zu haben.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

.. weiter Oberbürgermeisterin sein wollen.

Mein Wahlprogramm:

Ich möchte Rostock als Oberbürgermeisterin gestärkt aus der aktuellen Krise herausführen.

Rostock ist der Motor einer ganzen Region und hat mit über 160 Millionen Euro Rücklagen ein solides Finanzpolster. Damit das so bleibt, müssen wir klug und mutig in die Zukunft investieren.

Lassen Sie uns Rostock jetzt für die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte fit machen. Als innovatives Wirtschaftszentrum, Leuchtturm für Klimaschutz, lebendig und sozial. Wir meistern das!

Wir brauchen sichere und bezahlbare Energie. Darum werde ich Rostock schrittweise unabhängig von fossilen Brennstoffen machen und die Energiegewinnung aus Sonne, Wind und Abwärme ausbauen. Ich werde das Straßenbahnnetz erweitern, Warnowbrücke und Theaterneubau realisieren und das 26 Kilometer lange Radschnellwegenetz fertigstellen.

Unsere Stadt soll lebendiger, grüner und digitaler werden. Das heißt z. B: zwei neue oder sanierte Spielplätze pro Jahr, mehr Bänke, öffentliche Toiletten und 200 neue Bäume für jeden Stadtteil. Die Digitalisierung der Schulen und Verwaltung will ich bis 2024 abschließen. Ein Drittel der Neubauten auf städtischem Grund sollen Sozialwohnungen werden.

Von OZ