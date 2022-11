Stichwahlkandidaten der Rostocker OB-Wahl im Wahlforum: Jetzt Frage stellen und anmelden

Es hat nicht gereicht: Bei der Rostocker OB-Wahl kommt es zur Stichwahl. Am 27. November müssen die Hansestädter zwischen Eva-Maria Kröger und Michael Ebert entscheiden. Die OZ lädt die Duellanten vorher am 22. November zu einem Forum. So können Sie dabei sein und vorab Ihre Fragen loswerden.

Rostock. Was viele vermutet haben, steht nun fest: In Rostock braucht es einen zweiten Wahlgang für ein neues Stadtoberhaupt. Am Sonntag schaffte es keiner der 17 Kandidaten, die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich zu vereinen. Die Hansestädter müssen nun noch einmal wählen gehen. Am Sonntag, 27. November, können sie mit ihrer Stimme zwischen Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert entscheiden.

Damit sich die Wählerinnen und Wähler ein Bild von den Duellanten machen können, hat die OSTSEE-ZEITUNG bereits ein Stichwahl-Forum organisiert. Am Dienstag, 22. November, stellen sich die verbliebenen zwei Kandidaten den Fragen von OZ-Reporterchef Andreas Meyer und seiner Stellvertreterin Claudia Labude-Gericke. Interessenten können live dabei sein – ab 19 Uhr im Medienhaus, Richard-Wagner-Straße 1a. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung telefonisch oder online

Da die Zahl der Plätze im Saal begrenzt ist, wird aber um Anmeldung gebeten. Das geht telefonisch unter 0381/365 446, per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de oder online. Außerdem können Sie sich über unser Online-Formular registrieren und auch gleich Ihre Frage an die Kandidaten eingeben.

Für alle, die es an diesem Abend nicht persönlich schaffen, wird das Wahlforum auch gestreamt. Interessenten können so live von Zuhause aus dabei sein oder sich die Aufzeichnung nachträglich anschauen.

