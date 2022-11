﻿OB-Wahl in Rostock: Politikexperte sieht Kröger im Vorteil gegenüber Ebert

Dr. Jan Müller ist Politikwissenschaftler an der Uni Rostock – und der Ausgang der ersten Runde der Rostocker OB-Wahl überrascht ihn wenig. Warum die Rostocker am 27. November nun eine wirkliche Wahl haben und wofür die beiden Stichwahl-Kandidaten stehen.

Rostock. Kröger gegen Ebert – für den Rostocker Politikwissenschaftler Dr. Jan Müller ist es keine Überraschung, dass die Linken-Chefin und der Ex-Polizeichef in die Stichwahl einziehen: „Ich habe das ehrlich gesagt so erwartet“, so der Experte, der an der Universität Rostock lehrt und forscht.