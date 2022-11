Am Sonntag gilt es: Rostock wählt einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin. Im OZ-Medienhaus hatten die Kandidaten nun noch mal die Chance, mit den Wähler „zu flirten“ – beim OZ-Speeddating vor der Wahl. Was die Wähler wissen wollten, welche Fragen sie hatten und wer schon weiß, wen er wählt.

Rostock. Ulrich Schwittay wählt am Sonntag zum ersten Mal. Jedenfalls in Rostock. Und wem er seine Stimme gibt, wem er zum Chefposten im Rostocker Rathaus verhelfen will – das überlässt der 68-Jährige nicht dem Zufall. Beim vierten Forum der OSTSEE-ZEITUNG vor der Rostocker Oberbürgermeister-Wahl ist Schwittay bestens vorbereitet. Mit Fragen an alle Kandidaten, handschriftlich notiert auf gelben Karteikarten.