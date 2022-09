Rostock wählt am 13. November einen neuen Bürgermeister. 21 Männer und Frauen wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen antreten. Sechs von ihnen haben sich im ersten OZ-Wahlforum am Mittwochabend den Fragen der Rostocker und der OZ gestellt. Wie sie sich geschlagen haben und wann die nächsten Kandidaten kommen

Rostock. Die Hansestadt im Wahlfieber: In gut neun Wochen haben die Rostocker die Qual der Wahl. 21 Interessenten wollen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden. Sechs von ihnen haben sich am Mittwochabend im OZ-Wahlforum in der Kleinen Komödie in Warnemünde den Fragen der Rostocker gestellt. Viele Hundert Menschen verfolgten den OZ-Livestream im Internet.

Krimi, Drama oder Komödie? Der Abend, veranstaltet von der OZ und dem Volkstheater, bot vor allem eines: Unterhaltung mit Stadtthemen aus nahezu allen Bereichen. Jeder der Kandidaten sollte aus einem Hut per Zufallsprinzip Fragen von Rostockern ziehen, um sie zu beantworten und sie anschließend noch einem Konkurrenten zuspielen. Auffällig war vor allem die Fairness der Kandidaten untereinander. Kontroverse Streitsituationen gab es keine.

Kröger: Rostock hat sich ein neues Theater verdient

Claudia Labude-Gericke, stellvertretende Redaktionsleiterin der OZ Reporter, moderierte den Abend gemeinsam mit Isabel-Sophie Loheit, der künstlerischen Produktionsleiterin des Volkstheaters.

Die erste Frage ging an Eva-Maria Kröger (40, Linke), Landtagsabgeordnete und seit 13 Jahren in der Bürgerschaft. Zur Förderung der Kultur befragt, sagte sie: „Ich wäre absolut eine Kultur-Oberbürgermeisterin.“ Vor allem in den Plattenbauvierteln wolle sie deutlich mehr Angebote schaffen – und endlich den Theaterneubau zum Abschluss bringen.

Uhde: Die Bühnen dürfen nicht wieder schließen

Dr. Robert Uhde (52), Mediziner und Eventmanager, präsentierte sich ebenfalls als großer Kulturförderer: „Seit 30 Jahren bin ich in der Kultur aktiv. An Kultur wird ja gern gespart, aber das ist einfach falsch. Bühnen dürfen nicht schließen. Die Kultur muss offen bleiben – auch für die psycho-soziale Gesundheit aller Rostocker.“

Eine kritische Frage zu seiner großen Nähe zur Östlichen Altstadt konterte er: „Ich möchte machen und gestalten, in allen Stadtteilen. Ich habe sehr viele Jahre in Evershagen und Dierkow gelebt. Ich kümmere mich um die Stadt und ums Umland. Überall dort, wo Gestaltung nötig ist, will ich anpacken.“ Zum Thema Forschungsstandort Rostock betonte er zudem, dass die Stadt „wahnsinnig großes Wissenschaftspotenzial“ habe. „Es wird Zeit, dass das besser von Seiten der Stadt gestärkt wird. Das fehlt bisher und das will ich ändern.“

Meister: Ich will mit allen Fraktionen reden

Der AfD-Kandidat Michael Meister (48) sieht die Wissenschaft als wichtige Säule: „Wir brauchen eine bessere Infrastruktur und auch preiswerten Wohnraum für Studenten.“ Zudem wolle er für die Ansiedlung von Firmen werben. „Madsen hat viele Luftschlösser gebaut. Die Ideen als OB möchte ich auch umsetzen und gemeinsam mit der Verwaltung Probleme lösen“, sagt der frühere Polizist. Er betonte, mit allen Fraktionen reden zu wollen, „egal welcher politischen Couleur sie angehören.“ Parteiinteressen müssten hinten anstehen.

Weitere Termine für OZ-Foren in Rostock Drei weitere Wahlforen von OZ und Volkstheater sind geplant: 21. September, 19. Oktober sowie der 9. November. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Beim letzten Termin vor der Wahl gibt es eine Besonderheit: Am Mittwoch, 9. November, können sich nämlich alle OB-Kandidaten noch einmal im Saal des OZ-Medienhauses, Richard-Wagner-Straße 1, den Rostockern präsentieren. In einer Art Wahlmarkt bekommt jeder der Bewerber einen Stand – und die Besucher haben die Gelegenheit, mit jedem ins Gespräch zu kommen. Anmelden können sich die Kandidaten per Mail an chefredaktion@ostsee-zeitung.de, telefonisch unter 0381-365 446 oder digital über den QR-Code. Sollte es am 27. November zu einer Stichwahl kümmern. Das mögliche Stichwahl-Forum würde am 22. November bei der OZ stattfinden.

Als Politik-Neuling musste Unternehmer und Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus (40, parteilos) die Leserfrage beantworten, wie er ein Rathaus führen wolle. „Ich habe in meiner Firma auch Verantwortung für Mitarbeiter und Azubis. Führungsqualitäten sind vorhanden.“ Und: „Ein OB muss die Stadt zusammenhalten. Meine Vision ist es, die Stadt wieder zusammenzuführen. Durch Corona wurde es ein bisschen auseinander getrieben.“

Kibellus: Warnemünde ist die Hauptstadt von Rostock

Auf Warnemünde angesprochen, bezeichnete er das Ostseebad als „Hauptstadt von Rostock“. Zudem wolle er sich für kleinere Sportvereine einsetzen. „Es gibt keine vernünftigen Trainingsplätze und viele Sportplätze sind in die Jahre gekommen. Wir wollen doch auch, dass unsere Kinder und Enkel noch fit sind.“

Eva-Maria Kröger hielt dagegen, dass bereits Vieles im Entstehen sei: „Jeder Vierte ist Vereinsmitglied in Rostock. Es wird jedes Jahr investiert und es stehen große Maßnahmen auf dem Plan für Sportstätten. Unsere Aufgabe ist es, dass das auch umgesetzt wird. Ich stehe außerdem dafür, die Ospa-Arena zu kaufen.“ Zum Thema Buga betonte sie, dass die geplante Brücke über die Warnow zwar nicht ihr Lieblingsprojekt sei, aber sie sich nicht davor verschließen würde, weil viele Rostocker sie sich wünschen.

Müller: Schwimm- und Eishalle für Rostocks Nordwesten

Rostock-Liebe oder nur Karriere? Claudia Müller (41, Grüne), Maritime Koordinatorin der Bundesregierung betonte auf ihre frühere OB-Kandidatur in Stralsund angesprochen, dass Rostock für sie „eine echte Herzensangelegenheit“ ist. Sie hob die Bedeutung des Zusammenhalts zwischen den Stadtteilen hervor. „Wir dürfen nicht nur über die Entwicklung der Innenstadt reden.“ Auch deshalb plädiert sie für eine kombinierte Eis- und Schwimmhalle im Nordwesten der Stadt – „da wohnen schließlich auch die meisten Menschen“.

Zum Thema Öffnung und Sanierung der Mühlendammschleuse sagt die Grünen-Kandidatin: „Das kann und will ich nicht versprechen. Die finanziellen Mittel dazu sind nicht da. Und es gibt eine lange Liste noch wichtigerer Dinge in der Stadt.“

Zimathis: Digitale Angebote an Unis und Schulen ausweiten

Lehramtsstudent Niklas Zimathis (21, parteilos) sieht auch die bessere Entwicklung der Stadtteile im Nordosten und Nordwesten im Fokus seiner Ambitionen. „Eine gute Durchmischung der Stadt ist wichtig.“ Außerdem sei die Digitalisierung von großer Bedeutung. „Gerade die Pandemie hat es gezeigt. Digitale Angebote an Schulen und Unis sind wichtig. Es muss schneller und besser werden, Schwerin muss mehr Geld locker machen.“ Was befähigt ihn, ohne viel Lebenserfahrung OB einer Großstadt zu werden? Es gebe genügend Beispiele, dass es auch als junger Politiker funktionieren könne, sagt er. Learning by doing, er habe da keine Angst vor.