﻿Noch eine Woche bis zur OB-Stichwahl in Rostock: Wahlkampf im Wohnzimmer und auf der Straße

Flyer verteilen, an Haustüren klingeln und bei Minusgraden frieren. Wie sich die Teams von Eva-Maria Kröger und Michael Ebert organisieren, um in den nächsten sieben Tagen nochmal alle Kräfte zu mobilisieren. So viel Geld steckt bei den Kandidaten hinter dem Wahlkampf.

Rostock. Nur noch sieben Tage, dann ist Wahltag. Nicht nur für die beiden Kandidaten geht es jetzt in den alles entscheidenden Endspurt. Hinter ihnen stehen viele Helferinnen und Helfer, die in den Wahlkampfteams an Infoständen frieren, Flyer verteilen, bei Podiumsdiskussionen mithelfen oder auch mal öffentlichkeitswirksam Müll sammeln.

Während das Team um Michael Ebert vor allem auf die klassischen Infostände setzt, klingeln Eva-Maria Kröger und ihr Team auch an den Haustüren. Zuletzt waren sie unter anderem im Hansaviertel unterwegs – unter dem Motto „Klingel links“. Unterstützung dafür bekommt die Kandidatin nicht nur von ihrem Stammteam. Unter anderem war der 70-jährige Reiner Benecke für einen Tag Wahlkampfhilfe extra aus Hamburg angereist. Sie suchen für den Wahlkampf offensiv den Kontakt zu potenziellen Wählern. Auch Bürgerschaftsmitglied Nürgül Senli hilft an diesem Tag und geht von Haustür zur Haustür.

Wahlkampf im Wohnzimmer

Mit Monika Ewald (66) und Peter Fiedler (73) ergibt sich ein freundliches Gespräch. Die Kandidatin der Linken ist bei ihnen sogar im Wohnzimmer willkommen. „Wir finden es gut, dass wir hier persönlich mit Eva Maria Kröger ins Gespräch kommen konnten. So lernt man den Menschen ja auch mal besser kennen. Wir wollen Eva Maria Kröger als Oberbürgermeister“, sagt Peter Fiedler, der seine Wahl bereits getroffen hat.

Kandidatin Eva-Maria Kröger steht bei Monika Ewald (66)und Peter Fiedler (73) an der Haustür. © Quelle: Martin Börner

Am anderen Ende der Stadt haben sich Michael Ebert und sein Team an der Warnowallee positioniert. Schon von weitem ist zu erkennen, auf wen die Passanten dort treffen werden. Die Farben Weiß und Petrol waren noch frei, kein anderes politisches Lager nutzt sie. Für Ebert, der als unabhängiger Kandidat antritt, sich aber von CDU, FDP und UfR unterstützen lässt, ein farbsicherer Coup. Nicht nur die Fahnen am Stand tragen diese Farben, auch das Team ist einheitlich eingekleidet. An den Infoständen, die beinahe täglich im Wahlkampf an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt aufgebaut werden, wird Ebert vor allem durch junge Helfer unterstützt. Viele kommen aus den Jugendorganisationen der Parteien.

Straßenwahlkampf: Menschen wollen reden

Christin Rau ist erst seit kurzem in der CDU aktiv. Die 33-Jährige lebt erst seit kurzem in Rostock. Gemeinsam mit ihrem Partner Kenny Grafenhorst unterstützt sie Ebert. Drei bis vier Tage in der Woche sind sie für ihren Kandidaten unterwegs. „Die meisten Menschen reden gern mit uns. Einige haben auch richtig ein Bedürfnis, mit uns zu sprechen. Wir machen das gerne, weil wir an den Kandidaten glauben“, erklärt Christin Rau. An diesem Tag bringt ihr ein Passant auf der Straße sogar ein Stück Kuchen mit. Das Team organisiert sich über einen gemeinsamen Whatsapp-Account. Dort werde geklärt, wer für welche Veranstaltungen Zeit hat. Eine professionelle Werbeagentur sei nicht beauftragt worden.

Besonders wichtig im Wahlkampf sind auch die Social-Media-Kanäle – zum Beispiel Facebook und Instagram. Können die Kandidaten dort doch alle an ihren Plänen und Aktionen teilhaben lassen. Michael Ebert bringt es bei beiden Kanälen auf 1310 Follower, Eva-Maria Kröger hat mit 3710 fast dreimal so viele Follower. Ob diese aber wahlentscheidend sind, ist fraglich.

Christin Rau (33) und Dieter Gercke (86) aus Rostock. „Ich fand das Gespräch sehr gut und hatte das Gefühl, auf einer Wellenlänge mit ihr zu sein.” © Quelle: Martin Börner

Großteil des Budgets für Plakatwerbung

Beim Budget, das die Kandidaten für ihren Wahlkampf ausgeben, gibt es erhebliche Unterschiede. Eva-Maria Kröger habe bis zum ersten Wahlgang 58 000 Euro ausgegeben. Bis zur Stichwahl habe sie noch einmal etwa 27 000 Euro zur Verfügung. 70 Prozent des Budgets kommen von der Partei, der Rest sei durch Spenden gesammelt worden. Auf ihrer Website gibt es sogar einen Paypal-Link für Spender. Eva-Maria Kröger habe zudem private Mittel beigesteuert. Ein Großteil, nämlich etwa Dreiviertel des Geldes, werde laut Wahlkampfteam in Plakatwerbung gesteckt.

Nurgül Senli (36) aus Rostock unterstützt Eva-Maria Kröger bei den Haustürgesprächen. „Ich bin selber Bürgerschaftsmitglied und ich kenne Eva-Maria Kröger schon länger. Sie kennt die Probleme der Stadt und wird diese auch lösen. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien hat in der Vergangenheit immer gut geklappt. Ich weiß, dass sie gut für die Stadt ist.“ © Quelle: Martin Börner

Michael Ebert hat einiges mehr an Mitteln für den Wahlkampf. Sein Team gibt die Summe auf das Komma genau mit bisher 116 084,39 Euro an. Die Verwaltung der Mittel liege bei den unterstützenden Parteien und Initiativen von CDU, FDP und UfR. Der größte Anteil seien private Spender und kleine sowie mittelständische Unternehmer mit Zuwendungen zwischen 500 und 5000 Euro. Auch Ebert verwende einen Großteil für Plakate und andere Druckprodukte sowie den Online-Auftritt.