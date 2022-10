﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Robert Uhde (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Robert Uhde (Einzelbewerber).

17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Die OZ stellt sie alle in kurzen Steckbriefen vor.

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Robert Uhde (Einzelbewerber)

Hier gibt Robert Uhde, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 51 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: meiner Geburt

Beruf: Arzt und Unternehmer

Hobbys: Alte Häuser sanieren

Lebensmotto: Die Freiheit des Erwachsenen ist die Verantwortung

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Der Jakobi-Kirchplatz als Kraftort (Schaffensort meines Großvaters als Pastor), aber auch Sinnbild für verloren gegangene Spiritualität unserer Stadt.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Tatsächlich in die Verwaltung gehen und in Gesprächen einander kennenlernen als Team und, so wie es Verwaltung wünscht, von Top zu Bottom.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

... die eine Hälfte investieren (am liebsten in meinen von Verfall bedrohten Stall in Vogelsang als Co-Work) und mit der anderen Hälfte soziale Initiativen in unserem Stadthafen, unserem maritimen Wohnzimmer der Stadt, anstoßen.

Mein Wahlprogramm:

WIR MACHEN ROSTOCK

BÜRGERSINNiger: Die Farben unserer Stadt sind die Trikolore. Sie stehen für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Menschen dieser Stadt haben immer ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit gelebt. Sie sind eigeninitiativ. So entwickelt sich ein großartiges Gemeinwesen, in dem wir füreinander einstehen. Das möchte ich fördern.

SOZIALER: Ich habe als Hilfspfleger in Heimen dieser Stadt gearbeitet, als Arzt die Krankenversorgung erlebt. Das Brennglas der Pandemie hat unsere Stärksten ins Licht gebracht, aber nur Klatschen für die Pflege reicht nicht. Im Verborgenen, in manch Einsamkeit der Wohnungen, wird Unglaubliches geleistet. Für Würdigung und Stärkung trete ich ein.

GRÜNER: Zusammen werden wir 220 000 Bäume pflanzen, je einen für jeden von UNS. Das Thema Nachhaltigkeit steht für mich an erster Stelle. Nicht umsonst finden sich die Farben der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN symbolisch in Rostocker Herzlinie meiner Kampagne.

Als Hafen⁷ auf dem Kurs der Chancen!

Von OZ