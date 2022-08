﻿OB-Wahl in Rostock: Wählerbündnis UFR unterstützt Michael Ebert

Rostock. Die Mitglieder des Wählerbündnisses „Unabhängige Bürger für Rostock“ (UFR) haben sich in Hinblick auf die Rostocker Oberbürgermeister-Wahl für eine Unterstützung des parteilosen Kandidaten Michael Ebert ausgesprochen. Er ist Direktor der Landesbereitschaftspolizei und war früher Polizeichef in der Hansestadt.

Der Vorsitzende Torsten Schulz erläutert: „Michael Ebert ist ein herausragender Kandidat und steht für einen seriösen, kompetenten und engagierten Neustart für unser Rostock. Seine Kompetenzen und Erfahrungen in Leitungsfunktionen und in Verwaltungsstrukturen, seine offene Art der Kommunikation und sein Wille sind beste Voraussetzungen für das Amt des Oberbürgermeisters.“

Ehemaliger Polizeichef in Rostock

Besondere Anerkennung fand seitens der UFR-Mitglieder, dass Michael Ebert in seiner Zeit als Leiter der Polizei der Hanse- und Universitätsstadt Rostock immer auf Bürgernähe achtete und das Gespräch in den Ortsbeiräten und mit allen in der Bürgerschaft vertretenen Kräfte suchte, teilt das Wählerbündnis mit: „Michael Ebert war immer ein verständnisvoller und unterstützender Partner, wenn es um die Lösungsfindung bei wichtigen kommunalpolitischen Themen ging.“

Roland Methling, langjähriger Oberbürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Wählerbündnisses UFR, schätzt ein: „Ich habe Michael Ebert in unserer sehr engen Zusammenarbeit als überaus konstruktiven Partner auf Augenhöhe in Erinnerung, mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und ungewöhnlich großem Interesse an den kommunalpolitischen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten.“

Von OZ