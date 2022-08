So viel Interesse gab es noch nie: 21 Hansestädter wollen die Nachfolge von Rostocks Ex-OB Claus Ruhe Madsen antreten. Bis zum Meldeschluss am Dienstag, 16 Uhr, gingen nicht nur die Bewerbungen der bereits bekannten Kandidaten ein. Auch überraschende Namen sind dabei.

Rostock. Vom Studenten bis zum Schornsteinfeger, vom Demo-Anmelder bis zur Bundestagsabgeordneten – die Bandbreite der Bewerber um Rostocks Spitzenamt ist groß.

21 Männer und Frauen haben bis zum Meldeschluss am Dienstag ihre Unterlagen eingereicht und wollen die Nachfolge von Ex-OB Claus Ruhe Madsen antreten. Die Zahl dürfte den bisherigen Rekord in der Geschichte der Rostocker Bürgermeisterwahlen darstellen. Gewählt wird am Sonntag, dem 13. November.

Parteien in Rostock schicken drei Frauen und zwei Männer ins Rennen um den OB-Posten

Einige Namen sind schon länger bekannt: So gehen die Rostocker Grünen mit der Bundestagsabgeordneten Claudia Müller ins Rennen. Die SPD hat Carmen-Alina Botezatu aufgestellt, die derzeit das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Rostock leitet. Parteilos, aber unterstützt von CDU, FDP und UfR tritt Rostocks Ex-Polizeichef Michael Ebert an. Für die Rostocker Linken kandidiert Fraktionschefin und Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger. Die AfD hat ihren Landtagsabgeordneten Michael Meister aufgestellt.

Als Einzelbewerber stellen sich Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus, Gutsherr und Impfarzt Robert Uhde, Bürgerschaftsmitglied Stefan Treichel sowie Jens Kaufmann zur Wahl. Letzterer ist als Anmelder der Großdemonstrationen gegen die Corona-Politik bekannt.

Student will Rostocker Bürgern besser zuhören

Neu und einer der jüngsten Bewerber im Rennen ist Niklas Zimathis. Der 22-Jährige studiert in Rostock die Fächer Geschichte, Deutsch und Arbeit-Wirtschaft-Technik auf Lehramt. Schon jetzt arbeitet der junge OB-Kandidat als Vertretungslehrer an Schulen.

Zimathis sagt über sich selbst, er sei ein Mensch, dem die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen wichtig seien: „Deshalb war ich auch viele Jahre Klassen- und Schülersprecher.“ Nun möchte der bekennende Fan des FC Hansa und des HC Empor „eine Nummer größer“ Verantwortung übernehmen – für ganz Rostock.

Niklas Zimathis will Oberbürgermeister von Rostock werden. © Quelle: privat

„Für Dich. Für uns. Für Rostock.“ – so lautet der Name von Zimathis Kampagne. „Wir müssen den Bürgern unserer Stadt wieder mehr zuhören und ihre Anliegen ernst nehmen“, sagt er.

Sollte er OB werden, hat er bereits zwei Schwerpunkte, die er setzen will: Rostock soll das Zentrum für saubere Wasserstofftechnologien in Deutschland werden. Und: „Ich würde einen Fokus auf die Entwicklung der Stadtteile im Nordwesten und Nordosten legen. Es soll attraktiv werden, dort zu wohnen. Dazu brauchen wir aber mehr Freizeit- und Kulturangebote in diesen Stadtteilen.“ An den geplanten Großprojekten, wie dem Neubau des Volkstheaters oder des Archäologischen Landesmuseums, würde OB Zimathis festhalten.

Wahlausschuss entscheidet über Zulässigkeit

Der amtierende Rostocker Oberbürgermeister Chris von Wrycz Rekowski freut sich über die Vielzahl von Bewerbern: „Das große Interesse an diesem Amt unterstreicht, welch hohe Bedeutung die Rostockerinnen und Rostocker dieser Position beimessen“, so der Finanzsenator der Hansestadt. „Ich wünsche mir, dass möglichst viele die Chancen in den kommenden Wochen und Monaten nutzen werden, sich über die Kandidatinnen und Kandidaten und ihre Programme zu informieren.“

Offiziell bekannt werden alle Kandidaten aber erst in gut einer Woche. Denn am 8. September tagt der Rostocker Wahlausschuss. Dieses Gremium, das sowohl von Teilen der Verwaltung als auch mit Vertretern der Rostocker Bürgerschaftsfraktionen besetzt ist, entscheidet über die formale Zulässigkeit der Bewerber.

Das sind die Kriterien für Kandidaten zur OB-Wahl in Rostock

Diese müssen nicht nur im zulässigen Alter sein – über 18, aber unter 60 Jahre –, sondern auch durch ein polizeiliches Führungs- sowie ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis ihre Wählbarkeit belegen. Der Wohnort spielt dagegen keine Rolle: Wer das höchste Rostocker Amt übernehmen will, muss nicht zwingend in der Hansestadt leben.

Bewerber, die 1990 bereits älter als 18 Jahre waren, müssen auch angeben, ob sie zu DDR-Zeiten für die Staatssicherheit (Stasi) tätig waren. Zudem müssen die Kandidaten versichern, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Sollte es daran Zweifel geben, kann der Wahlausschuss auch beim Landesverfassungsschutz Auskünfte über die Bewerber einholen. Sind alle Voraussetzungen für die Wahl erfüllt, hat der Ausschuss die Kandidaten zuzulassen.

Stichwahl zur Rostocker OB-Wahl ist wahrscheinlich

Allein durch die Vielzahl der Bewerber ist es eher unwahrscheinlich, dass einer der Kandidaten am 13. November mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, um direkt gewählt zu sein. Der Termin für eine Stichwahl steht bereits fest: Diese wird am Sonntag, dem 27. November, durchgeführt. Und zwar zwischen den beiden Kandidaten, die bei der ersten Wahl die meisten Stimmen auf sich vereint haben.

Auch Ex-OB Claus Ruhe Madsen hatte einen zweiten Anlauf gebraucht – er gewann damals in der Stichwahl gegen Kontrahent und Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Wer auf den Dänen folgt, wird für sieben Jahre zum Beamten auf Zeit. Der Einzug ins Rathaus wird mit einem Monatsgehalt von 10 235 Euro brutto vergütet.

Wann das neue Stadtoberhaupt loslegt, steht übrigens nicht fest. „Nach der Wahl und der Bestätigung des Ergebnisses durch die Rechtsaufsicht hängt der Amtsantritt von der Verfügbarkeit ab“, sagt Stadt-Sprecher Ulrich Kunze.

Von Claudia Labude-Gericke und Andreas Meyer