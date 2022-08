Rostock. „Übermut statt Sachlichkeit beherrschte die Debatten der Rostocker Politik.“ Bei der Aufstellungsversammlung der Linken in der Rostocker Stadthalle hat die frisch ernannte Oberbürgermeister-Kandidatin Eva-Maria Kröger am Montagabend nicht lange gewartet, um den ersten Seitenhieb in Richtung des Ex-Oberbürgermeisters Claus Ruhe Madsen auszuführen. Sie wolle es besser machen, betonte sie in ihrer Rede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kreisverband der Linken nominierte die 40-Jährige mit 97 Prozent, wie die Partei mitteilte. Kröger ist seit 2009 Mitglied der Rostocker Bürgerschaft und seit 2016 Landtagsabgeordnete. Sie beweise seit vielen Jahren, dass man sich auf sie verlassen könne, sagte Nurgül Senli, Parteichefin der Linken in Rostock.

Der bisherige Amtsinhaber Claus Ruhe Madsen war im Juni als Wirtschaftsminister ins Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein gewechselt. Kröger sagt: Vertrauen in die Politik sei in Rostock verloren gegangen. Auch, „weil ein OB seine Stadt im Stich gelassen hat“.

Die Linke habe der Realität von Anfang an ins Auge gesehen. Kröger bezieht sich zu Beginn ihrer Rede vor allem auf das Dilemma rund um die Bundesgartenschau 2025 (Buga), das den Ex-OB Madsen in kein gutes Licht gerückt hatte. „Wir hatten recht, als wir Nein zur Buga gesagt haben, weil wir wussten, dass wir das nicht stemmen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Linke in Rostock: Mehr Horte, mehr Platz für Schüler

Kröger habe andere Themen vorrangig im Blick. Wie zum Beispiel die Bildung. Dort verfolgt sie konkrete Ziele: Mehr Horte für die Kinder in Rostock, damit „wir alle Kinder in Rostock gut betreuen können“. Es dürfe nicht sein, dass Elternteile beruflich kürzertreten, weil ihre Kinder keinen Hortplatz mehr bekommen. „Da müssen wir ran.“

Ähnlich sei es beim Thema Schulen. „Viele Einrichtungen platzen aus allen Nähten“. Auch, weil der Bau-Boom unter dem Ex-Oberbürgermeister für Platzprobleme in der Innenstadt gesorgt habe. „Wird eine Schule saniert, dann müssen die Schüler kurzerhand woanders untergebracht werden.“ Das sei keine leichte Aufgabe. Besonders in diesem Bereich gebe es „riesige Herausforderungen und Aufgaben, die Madsen bedauerlicherweise liegen gelassen hat“.

Eva-Maria Kröger: In den letzten Jahren viel liegen geblieben

Neben der Bildung sei der Sport bei Kröger im Fokus. Auch dort hat Madsen ihrer Meinung nach zu wenig bewegt. Besonders in den letzten Jahren sei dort „etwas liegen geblieben“. Zum Beispiel in der Hans-Sachs-Allee: „Dort spielen die Kinder immer noch auf einem Schotterplatz. Da muss endlich saniert werden“, sagt Kröger. Oder bei dem Thema „Ankauf der Ospa-Arena“.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu guter Letzt bringt sie noch die Kultur ins Spiel. „Das ist meine Herzensangelegenheit. Ich möchte Prozesse in Bewegung setzen, die die Stadt zukunftsfähig machen.“ Das Zusammenspiel aus Kultur, Bildung und Wirtschaft sei dabei enorm wichtig.

Am 13. November wird in Rostock ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Sollte eine Stichwahl nötig werden, ist diese für 27. November terminiert. Auch Grüne und SPD nominierten jeweils Frauen für den Topposten im Rathaus der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns. CDU und FDP schicken einen Polizisten ins Rennen.

Von Marvin Wennhold mit dpa