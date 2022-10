In fünf Wochen wählen die Rostocker ein neues Stadtoberhaupt. 17 Männer und Frauen bewerben sich als Oberbürgermeister der Hansestadt. Gemeinsam mit dem Volkstheater lädt die OSTSEE-ZEITUNG zum nächsten Wahlforum ein. Am 19. Oktober stellen sich unter anderem die Kandidaten Michael Ebert und Jens Kaufmann den Fragen der Hansestädter.

Forum mit Rostocks OB-Kandidaten: So sind Sie am Mittwoch beim Talk mit Ebert und Kaufmann dabei

Rostock. Die Wahlplakate hängen schon in der gesamten Stadt – für Rostocks OB-Kandidaten wird es nun wirklich ernst. Denn am 13. November entscheiden die Hansestädter, wer auf Claus Ruhe Madsen an die Spitze der Stadtverwaltung folgt. 17 Männer und Frauen stellen sich zur Wahl.

Gemeinsam mit dem Volkstheater hat die OSTSEE-ZEITUNG einen Großteil der Kandidaten bereits in zwei Foren vorgestellt. Nun folgt die dritte Veranstaltung – am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Saal des Medienhauses, Richard-Wagner-Straße 1a. Unter dem Motto „Klartext und Korken“ stehen an diesem Abend der parteilose Kandidat Michael Ebert (unterstützt von CDU, FDP und UfR) und die Einzelbewerber Matthias Bräuer, Niels Burmeister, Jens Kaufmann sowie Alina Kreis auf der Bühne.

Plätze im OZ-Forum begrenzt: Jetzt anmelden!

Moderiert wird das Forum von Claudia Labude-Gericke, stellvertretende Rostock-Chefin der OZ, und Isabel-Sophie Loheit, künstlerische Produktionsleiterin des Volkstheaters. Der Eintritt für interessierte Zuhörer ist frei. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird allerdings um Anmeldung gebeten. Hier können Sie sich für die Teilnahme registrieren lassen. Im Vorfeld des Forums können Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns auch gerne Fragen schicken, die Sie an die Kandidaten haben. Das geht hier oder per Mail an oz-reporter@ostsee-zeitung.de

Auch eine Regestrierung per Telefon unter: 0381 / 365 384 oder per Mail unter chefredaktion@ostsee-zeitung.de ist möglich.

Wer an diesem Abend nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, das Wahlforum im Internet live zu verfolgen oder den Stream nachträglich anzuschauen.

Rostocker können mit Kandidaten ins Gespräch kommen

Vor der eigentlichen Wahl am Sonntag, 13. November, organisieren die OZ und das Volkstheater noch eine Veranstaltung, um sich über die 17 Bewerber für den Posten des Oberbürgermeisters zu informieren. Und zwar am Mittwoch, 9. November, ebenfalls ab 19 Uhr im Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße. Dort werden sich an diesem Abend alle Kandidaten in einer Art Wahl-Markt präsentieren. Und die Rostocker haben Gelegenheit, von Stand zu Stand zu schlendern und mit den Bewerbern direkt ins Gespräch zu kommen.

Sollte es – aufgrund der Vielzahl an Bewerbern – bei der anstehenden OB-Wahl zu einer Stichwahl kommen, wird ein Forum mit den zwei verbleibenden Kandidaten am 22. November bei der OZ stattfinden.

