Jetzt anmelden: Stellen Sie den OB-Kandidaten persönlich Ihre Fragen in Rostock

Rostock. Mehr als 22 000 Rostocker haben es schon getan – und ihre Stimme für einen der 17 OB-Kandidaten abgegeben. Denn die Briefwahl läuft bereits. Nach Angaben aus dem Rathaus haben gut 13 Prozent der Wahlberechtigten die entsprechenden Unterlagen beantragt. „Laut den Prognosen werden wir am Ende rund 30 000 Briefwähler haben“, sagt Bettina Bestier, Leiterin des Fachbereiches Wahlen bei der Verwaltung. Schätzungen der Verwaltung zufolge könnte die Wahlbeteiligung bei mehr als 40 Prozent liegen.

Stellen Sie Ihre Fragen den OB-Kandidaten im OZ-Medienhaus

Insgesamt sind am 13. November rund 172 000 Rostocker wahlberechtigt. Viele sind derzeit aber noch unsicher, wem sie ihre Stimme geben. Denn so viele Kandidaten wie bei dieser OB-Wahl gab es noch nie in der Geschichte der Hansestadt. Die OSTSEE-ZEITUNG bietet interessierten Leserinnen und Lesern die Chance, den Bewerbern persönlich auf den Zahn zu fühlen. Am Mittwoch, 9. November, versammeln sich die Männer und Frauen, die auf Claus Ruhe Madsen folgen wollen, im Medienhaus in der Richard-Wagner-Straße 1a. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer dabei sein möchte, kann sich entweder online, telefonisch unter 0381 / 365 384 oder per E-Mail an die Adresse chefredaktion@ostsee-zeitung.de anmelden.

Die Bewerber, die sich am 13. November zur Wahl stellen, erhalten an diesem Mittwochabend jeweils einen Stand. Besucher können dann frei flanieren und entweder mit allen oder nur mit einzelnen Kandidaten ins Gespräch kommen. Diese Chance gibt es vor der Wahl nicht noch einmal.

Die Vielzahl der Kandidaten macht eine Stichwahl wahrscheinlich. Ein Termin dafür ist mit dem 27. November bereits geblockt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird es am 22. November ab 19 Uhr im Saal des Medienhauses noch mal ein Forum geben – dann mit den verbleibenden zwei Kandidaten.