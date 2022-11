﻿Kröger knapp vor Ebert: Rostock geht bei Oberbürgermeister-Wahl in die Stichwahl

Wer wird Nachfolger von Claus Ruhe Madsen im Rostocker Rathaus? Die Wähler in die Hansestadt haben die Entscheidung am Sonntag vertagt. In 14 Tagen kommt es zur Stichwahl zwischen Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (unterstützt von CDU/FDP/UFR). Was die Kandidaten sagen, wie die anderen Bewerber abschnitten.

Eva-Maria Kröger und Michael Ebert gehen am 27. November in die Stichwahl um das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters.

Rostock. Die Oberbürgermeister-Wahl in der größten Stadt des Landes geht in die Verlängerung: Bei der Stimmabgabe am Sonntag konnte keiner der 17 Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen. Die beiden Bestplatzierten – Eva-Maria Kröger (Linke) und der ehemalige Polizei-Chef der Hansestadt, Michael Ebert – treten nun in 14 Tagen (27. November) in einer Stichwahl um das Amt gegeneinander an.

Ebert, der von CDU, FDP und dem unabhängigen Wählerbündnis UFR unterstützt wird, holte insgesamt 23,6 Prozent der Stimmen, Kröger – seit Jahren Fraktionschefin ihrer Partei in der Rostocker Bürgerschaft und Abgeordnete im Schweriner Landtag – kam auf 25,3 Prozent und lag wenige Hundert Stimmen vorne. Die Stichwahl knapp verfehlt hat hingegen die SPD-Kandidatin Carmen-Alina Botezatu – mit 16,5 Prozent.

Auf den vierten Platz wählten die Rostocker Claudia Müller. Die Stralsunderin trat für die Grünen an, kam auf 8,6 Prozent. Michael Meister (AfD) holte 6,5 Prozent, Schornsteinfeger Jörg Kibellus 5,2 Prozent. Alle anderen Kandidaten bleiben deutlich darunter. Der Unternehmer Jens Kaufmann, der sich als Organisator der Demonstrationen gegen die Corona-Regeln in Rostock landesweit einen Namen gemacht hatte, kam auf vier Prozent.

Ebert und Kröger geben sich kämpferisch

Eva-Maria Kröger sagte am Abend: „Ich freue mich über das Ergebnis. Sehr!“ Die kommenden zwei Wochen bis zur Stichwahl werde sie Vollgas geben: „Ich beweise seit 13 Jahren in der Kommunalwahl, dass ich Gutes tun kann für Rostock. Ich bin gut für Rostock.“

Auch Michael Ebert reagiert selbstbewusst: „Ich werde jetzt zwei Wochen alles tun, um die Menschen von mir zu überzeugen. Ich liebe diese Stadt – und ich bringe die Kompetenzen und Fähigkeiten mit, um Rostock auf Erfolgskurs zu führen und die Erwartungen der Menschen zu erfüllen.“

Am Sonntag trat in den Wahllokalen das ein, was Experten – unter anderem der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstitutes Forsa, Manfred Güllner – im Vorfeld befürchtet hatten: Nur 43,7 Prozent der stimmberechtigten Rostocker gingen zur Wahl. Zum Vergleich: Bei der Stichwahl vor drei Jahren hatten noch 44,1 Prozent der Rostocker gewählt.

Madsen-Abgang machte Neuwahlen nötig – und kostete viel Geld

Dass die Hansestadt bereits jetzt neu wählen musste, liegt allein an Claus Ruhe Madsen: Der Wahlsieger von 2019 war im Sommer als neuer Wirtschaftsminister in die Landesregierung von Schleswig-Holstein nach Kiel gewechselt. Sein politischer Aufstieg kostet die Steuerzahler in Rostock knapp 600 000 Euro. So hoch sind die Kosten für die beiden Wahlgänge.

Der Rostocker Oberbürgermeister gilt als einer der einflussreichsten Entscheider in Mecklenburg-Vorpommern. Er leitet die mit mehr als 2600 Mitarbeitern größte Stadtverwaltung im Nordosten, ist Gesellschafter-Vertreter bei der stadteigenen Wiro und vertritt Rostock zudem bei großen Unternehmen wie den Stadtwerken, Nordwasser und auch Rostock Port, dem Betreiber von Deutschlands größtem Ostsee-Hafen.

Die Hansestadt steht nach dem Abgang von Claus Ruhe Madsen vor enormen Herausforderung: So hat sich die Mehrheit der Rostocker Bürgerschaft dafür entschieden, einen großen Teil der Projekte rund um den Stadthafen, die einst für die von Madsen abgesagte Bundesgartenschau 2025 geplant waren, doch umzusetzen. Zudem wird seit Jahren über den mittlerweile um die 250 Millionen Euro teure Neubau eines Volkstheaters, neue Sportstädten und Schwimmhallen diskutiert.