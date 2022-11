Am Sonntag ist die Entscheidung gefallen: Eva-Maria Kröger(Linke) wird neue Oberbürgermeisterin von Rostock. Michael Ebert (parteilos) unterliegt in der Stichwahl. Die OZ berichtete hier mit Liveticker, Videostreams und interaktiven Grafiken.

Rostock. Erstmals in der Rostocker Stadtgeschichte ist eine Frau in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt worden: Die 40-jährige Linke-Politikerin Eva-Maria Kröger setzte sich in der Stichwahl gegen ihren Mitbewerber durch – den von CDU, FDP und UfR unterstützten parteilosen Michael Ebert (52).