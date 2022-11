Stellten sich den Fragen von OZ-Reporterchef Andreas Meyer (l.) und Stellvertreterin Claudia Labude Gericke (r.): die beiden Stichwahl-Kandidaten für die OB-Wahl in Rostock, Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert.

Weder für Eva-Maria Kröger (Linke) noch für Micheal Ebert hat es für einen Sieg im ersten Wahlgang der Rostocker Oberbürgermeisterwahl gereicht. Vor der Stichwahl am Sonntag (27.11.) stellten sich die Kandidaten am Dienstag den Fragen der OZ-Moderatoren und Leser. Dabei gab es teilweise hitzige Debatten, unter anderem zu DDR, Volkstheater und Baustellen in der Stadt. Hier sehen Sie das ganze Video.

