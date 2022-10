﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Holger Luckstein (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Holger Luckstein (Einzelbewerber).

17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Die OZ stellt sie alle in kurzen Steckbriefen vor.

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Holger Luckstein (Einzelbewerber)

Hier gibt Holger Luckstein, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 56 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: meiner Geburt

Beruf: Schiffsbetriebsschlosser, bis 1990 Seefahrt bei der DDR-Hochseefischerei, seit 1996 Bundesbeamter im verwaltungstechnischen Dienst der Bundeswehr Fachrichtung Feuerwehr

Hobbys: Gitarre und Lyrik, Geschichte

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Das Ufer der Warnow. Hier habe ich schon als Kind gespielt. Wasser beruhigt mich ungemein.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Umfangreiches Briefing über die derzeitige Verwaltungssituation einholen. Gespräche mit den Mitarbeitern führen.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Irgendwann ist auch ein Traum zu lange her.

Mein Wahlprogramm:

Sondierung von Flächen und Gebäuden, die eine entsprechenden Widmung der Freizeitgestaltung und Entfaltung unserer Jugend zum Inhalt haben. Und auch hier ist die Jugend gefordert. Mitspracherecht und Übernahme von Verantwortung im Rahmen dieser Projekte.

Ihre Ideen sind gefragt, Ihre Mitbestimmung, Ihr Engagement! Unter Mitbestimmung der Rostocker Bürgerinnen und Bürger muss ein Entwicklungskonzept für den Stadthafen her, der vollumfänglich alle Bedürfnisse der Menschen unserer Stadt erfüllt.

Ein anspruchsvolles Unterfangen, aber machbar. Auch hier sind Ideen und Einfallsreichtum gefragt. Eine Chance für die Gastronomie im Hafen!

