﻿OB-Wahl in Rostock: Einzelbewerber erhalten kaum Stimmen – und wollen trotzdem weitermachen

Rostock. Zugegeben: Wahnsinnig viele Stimmen konnten die Einzelbewerber, die zur Oberbürgermeisterwahl 2022 in Rostock angetreten waren, nicht sammeln. Jeweils weniger als ein Prozent der Wähler entschieden sich am Sonntag für Alina Kreis, Rebecca Thoß, Kai Oppermann, Matthias Bräuer, Roland Ulrich und Niklas Zimathis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz geringer Ausbeute ist das Wahlergebnis für einige der Einzelbewerber aber kein Grund zum Traurigsein – im Gegenteil: Mancher Kandidat hat „Blut geleckt“, will in der Kommunalpolitik weitermachen. Schließlich wählt Rostock schon 2024 wieder. Dann die Bürgerschaft.

Wahlkampf neben dem Vollzeit-Job fordert Bewerber

Die Enttäuschung sei nicht allzu groß, sagte beispielsweise Karol Langnickel. Er ist selbstständig in der Fahrzeugaufbereitung tätig und arbeitet als Tatortreiniger – und damit seiner Ansicht nach sogar mehr, als er es als Oberbürgermeister tun müsste. Im Grunde sei er 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Einsatz, so Langnickel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Einzelbewerber Karol Langnickel hielt sich die Enttäuschung über das Wahlergebnis in Grenzen. © Quelle: Ove Arscholl

Während des Wahlkampfes habe er zusätzlich einige Nächte damit verbracht, Plakate aufzuhängen und viel Zeit in „Denkarbeit“ investiert. Denn angetreten war der Rostocker erst sehr kurzfristig. Drei Tage vor Ablauf der Frist zur Einreichung habe er seine Unterlagen abgegeben, ein Kumpel habe ihn im Wahlkampf unterstützt.

Nur wenig Zeit nach spontanem Abgang von Ex-OB Madsen

Wie viel schwieriger der Wahlkampf für Einzelbewerber im Vergleich mit den etablierten Parteien ist, erklärte am Abend im Rathaus auch Holger Luckstein. Sein Wahlkampf-"Team" habe aus genau einer Person bestanden – seiner Frau, so der Bundesbeamte. Ursprünglich habe er viel mehr machen, viel mehr Plakate aufhängen wollen. "Aber abends nach dem Dienst ist man auch einfach nur noch platt", so der 56-Jährige.

Hinzu kam, dass nach dem spontanen Abgang von Rostocks Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) nur verhältnismäßig wenig Vorbereitungszeit blieb. Hätte er länger im Voraus planen können, hätte er seinen Urlaub in die Zeit des Wahlkampfs gelegt und so Vollgas geben können. „Zwar hätte mich mein Dienstherr auch jetzt für vier Wochen freigestellt, aber so kurz vor Weihnachten stehen natürlich einige Ausgaben an“, sagte Luckstein. Der Wahlkampf sei demnach auch eine Frage des Geldes.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der mageren Ausbeute von nur 1,6 Prozent der Stimmen wolle Luckstein 2024 noch einmal antreten – dann aber nicht als potentieller Oberbürgermeister, sondern bei der nächsten Kommunalwahl für einen Sitz in der Rostocker Bürgerschaft. Dann wolle er nutzen, was er bereits in den wenigen Wochen Wahlkampf gelernt habe, so der Bundesbeamte, und „wesentlich aktiver werden“.

Karol Langnickel will 2024 für die Bürgerschaft kandidieren

Dass er sich dann ebenfalls wieder zur Wahl stellen werde, sagte am Sonntagabend auch Tatortreiniger Karol Langnickel, der 1,9 Prozent der Stimmen bekam. Er sei nicht bei der Oberbürgermeisterwahl angetreten, um tatsächlich zu gewinnen, aber um eine Stimme zu bekommen. "Ich habe den Politikern bewusst einmal ordentlich vors Schienbein getreten und einiges gesagt, was ihnen nicht so gepasst hat." Daran wolle er anknüpfen und zeigen, dass das nicht nur leere Worte waren. "Ich will in dieser Stadt etwas bewirken", so der 39-Jährige.

Als Wahlerfolg für "alle Menschen, die mitbestimmen wollen", wertete Einzelbewerber Jens Kaufmann den Ausgang der Wahl. Er konnte vier Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen. Ohne seine Kandidatur wären wahrscheinlich andere Themen wichtiger gewesen. So aber werde es künftig im Rathaus mehr darum gehen, auch die Bevölkerung zu hören, zeigte sich der Unternehmer überzeugt. "Die Demokratie erreicht in Rostock eine völlig neue Qualität. Denn wir brauchen nicht nur Projekte, sondern wir brauchen die Menschen", sagte Kaufmann.

Einzelbewerber Jens Kaufmann war am Abend mit Anja Lues ins Rathaus gekommen. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zufrieden mit seinem Wahlergebnis von 5,2 Prozent war Schornsteinfegermeister Jörg Kibellus. "Natürlich hätte es noch etwas mehr sein können, aber das ist schon gut", so der 40-Jährige. Hinter ihm lägen intensive Wochen, sodass er gerade jetzt vor Beginn der Adventszeit nicht traurig sei, dass alles vorbei ist.

Auch er könne sich vorstellen, noch einmal für ein politisches Amt zu kandidieren. In die Rostocker Bürgerschaft könne er zwar nicht gewählt werden, da er im Landkreis wohnt, aber auch dort gebe es Gemeindevertretungen oder andere Möglichkeiten, aktiv zu werden, sagte Kibellus.