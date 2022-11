﻿Oberbürgermeisterwahl Rostock: Kröger gewinnt die „Platte“ – Ebert die Einfamilienhäuser

Eva-Maria Kröger und Michael Ebert gehen am 27. November in die Stichwahl um das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters.

Rostock. Die „Platte“ geht an Kröger, die Einfamilienhaus-Gebiete holt Ebert: Die Frage, welcher Kandidat wo besonders stark bei den Wählern punkten konnte – sie lässt sich auf diese einfache Formel reduzieren. Jedenfalls ganz grob.

Denn ein Blick auf die Rostock-Karte zeigt deutlich, wo Eva-Maria Kröger (Linke) und Michael Ebert (unterstützt von CDU/FDP/UFR) ihre jeweiligen Hochburgen haben. Bis auf wenige Ausnahmen siegt Ebert überall dort, wo die Menschen die höchsten Einkommen haben – und Kröger dort, wo das Geld etwas knapper ist.

Ebert siegt bei den Älteren

Die Hochburgen von Ebert – sie liegen vor allem am Rande Rostocks. In den Stadtteilen mit besonders hohem Eigenheim-Anteil, hohem Durchschnittseinkommen und mit einem hohen Durchschnittsalter. Beispielsweise in Diedrichshagen wählten 37,9 Prozent der Wähler den Ex-Polizeichef. Nirgendwo schnitt der 52-Jährige besser ab. Kröger wählte im Seebad hingegen nicht mal jeder Fünfte – 17,8 Prozent. In Warnemünde lag Ebert ebenfalls vorne. In dem Teil Rostocks sind fast 60 Prozent der Einwohner älter als 55 Jahre.

Auch Biestow sowie Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof und Jürgeshof sind Ebert-Hochburgen. In Biestow holt der Polizist mit 33,5 Prozent sein zweitbestes Ergebnis stadtweit. Auch dort ist mehr als die Hälfte der Einwohner älter als 55 Jahre.

Warum konnte Ebert hier so stark punkten? „Ich denke, die Einwohner von Biestow haben die Sicherheit gewählt – und die personifiziert der ehemalige Polizeichef nun mal“, sagt Yvonne Barnehl. Die 57-Jährige lebt in Biestow. „Bei Hansa-Spielen und Demos hat Ebert beweisen, dass er Menschen führen kann.“

Yvonne Barnehl (57) mit Hund Ozzy (2) ist Gastronomin aus Biestow: „Ich denke, die Einwohner von Biestow haben die Sicherheit gewählt – und das ist der ehemalige Polizeichef in Person.“ © Quelle: Frank Söllner

Die Stadtteile, in denen der Kandidat von CDU, FDP und UFR vorne liegt, sind auch bekannt als die Viertel der Besserverdiener: Gehlsdorf zählt dazu, Gartenstadt/Stadtweide, Brinckmansdorf ebenso. In der Gartenstadt zum Beispiel ist die Durchschnittswohnung laut Statistischem Jahrbuch des Rathauses 108,1 Quadratmeter groß. Zum Vergleich: In Lütten Klein – einer Kröger-Hochburg – liegt dieser Wert bei nur 55 Quadratmetern.

Ein wenig überraschend: Auch Lichtenhagen und Groß Klein gehen an Ebert. Jan Müller, Politikwissenschaftler an der Universität Rostock, hat dafür eine einfache Erklärung: „Es gibt verschiedene Gruppen, die sich von einem auf Stabilität und Sicherheit geprägten Diskurs angesprochen fühlen. Auch in eigentlichen Hochburgen der Linken, wie Toitenwinkel und Lütten Klein, war Ebert dicht dran.“

Kröger siegt in den „ärmeren“ Vierteln

Die Linken-Kandidatin ist in den „Plattenbau-Gebieten“ die große Siegerin – und in den „jungen Vierteln“. Im Szene-Viertel KTV holte Kröger 33 Prozent der Stimmen, im Hansaviertel 31 Prozent. Beide Stadtteile zählen zu den jüngsten in Rostock. Beispielsweise im Hansaviertel sind zwei von drei Einwohnern jünger als 45 Jahre, in der KTV sind sogar 70 Prozent der Einwohner in dieser Altersgruppe. Ob Südstadt, Lütten Klein, Evershagen, Dierkow, Lichtenhagen oder Toitenwinkel: Die sogenannten Großwohnsiedlungen gehen an Kröger.

Susann Beckmann (34) ist Sozialpädagogin und wohnt in der KTV: „Hier lebt eigentlich das Programm der Linken. Hier sind die Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen ständig steigende Mieten. Der Sicherheitsgedanke spielt in der KTV keine Rolle, hier ist es immer friedlich.“ © Quelle: Frank Söllner

Schmarl, Toitenwinkel, Lichtenhagen und Evershagen sind aber auch Rostocks Stadtteile mit dem geringsten Durchschnittseinkommen. Laut einer Befragung des Rathauses aus dem Jahr 2001 hatten die Einwohner im Nordwesten im Schnitt rund 1700 Euro Netto-Einkommen pro Monat. Die Stadtteile, die Ebert für sich entscheiden konnte – Brinckmansdorf und Biestow, zum Beispiel – kommen auf 2300 Euro Einkommen pro Monat, in Gehlsdorf liegt der Wert sogar noch höher.

Für Politikwissenschaftler Müller von der Uni Rostock ist weniger das Einkommen, sondern vielmehr die „Einstellung“ ausschlaggebend für Krögers Erfolg in der Stadtmitte und der KTV: „Diese Viertel sind studentischer und auch jünger geprägt, hier fallen die Themenbereiche Soziales und Vielfalt auf fruchtbaren Boden. Konservative Parteien und Kandidaten haben es hier auch bei anderen Wahlen schwer. Dies ist auch typisch für Großstädte im Allgemeinen, hier überwiegen eher die postmateriellen Werte und Einstellungen.“

Das kann auch KTV-Einwohnerin Susann Beckmann (34) bestätigen. Krögers Themen, so die Sozialpädagogin, kämen im Viertel besser an als die von Ebert: „Hier sind die Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen ständig steigende Mieten. Der Sicherheitsgedanke spielt in der KTV keine Rolle, hier ist es immer friedlich. Kröger lebt Toleranz und Vielfalt, das gefällt den Menschen in der KTV.“

Wo Botezatu sogar stärker als Ebert war

Auffällig: In jedem der insgesamt 21 Wahl-Stadtteile liegt entweder Ebert oder Kröger vorne. Keinem anderen Kandidaten gelang es, einen dieser Bezirke für sich zu entscheiden. Kröger schaffte es sogar, in jedem Wahlbezirk mindestens die zweitmeisten Stimmen zu holen – sogar in den Ebert-Hochburgen.

Das gelang dem Ex-Polizeichef nicht. In der KTV landete er mit gerade mal 14,9 Prozent der Stimmen nur auf Platz vier – hinter Kröger, Carmen-Alina Botezatu (SPD, 18,5 Prozent) und Claudia Müller (Grüne, 15 Prozent). Auch im Hansaviertel und in der Stadtmitte musste sich Ebert nicht nur Kröger, sondern auch der SPD-Kandidatin geschlagen geben.