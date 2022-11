﻿Wer gewinnt die OB-Wahl in Rostock? Live-Grafik zu den Ergebnisse aus allen Wahlbezirken

Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahl in Rostock in einer großen Live-Grafik.

Die Wahllokale zur Oberbürgermeisterwahl in Rostock sind geschlossen, jetzt werden die Stimmen gezählt. In unserer Grafik können Sie live mitverfolgen, welche Kandidaten in den einzelnen Wahlbezirken vorne liegen und wie es für ganz Rostock aussieht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket