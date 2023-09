﻿Geänderte Öffnungszeiten in Rostocks Neptun-Schwimmhalle

Rostock. Die Ostsee ist vielen zum Abtauchen schon zu kühl. Wer alternativ in Rostocks Neptun-Schwimmhalle abtauchen möchte, muss sich in den kommenden Wochen auf neue Öffnungszeiten einstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegen Veranstaltungen und an den Feiertagen ergeben sich Änderungen beim öffentlichen Schwimmen in der 25-Meter-Halle, informiert das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt hin.

An den Sonnabenden 23. September und 21. Oktober entfällt demnach jeweils das öffentliche Schwimmen in der 25-Meter-Halle komplett. An den Feiertagen im Oktober, am 3. und am 31. Oktober, wird öffentliches Schwimmen in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im 25-Meter-Becken und in der Lehrschwimmhalle angeboten.

OZ