Die Jecken und Eisbader drehen am Wochenende noch mal so richtig auf. Närrisch geht es in Kölpinsee und Zinnowitz zu, während in Koserow und Ahlbeck die Eisbader das Sagen haben. Mitmachen heißt es auch am Sonntag vor dem Zinnowitzer Hotel Baltic. Das ist am Wochenende los.