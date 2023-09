﻿Strom-Probleme bei Flughafenfest in Laage bei Rostock: Besucher und Schausteller verärgert

Laage. Beim Flughafenfest des Airports Rostock-Laage ist es am Sonnabend (9. September) offenbar zu Problemen bei der Stromversorgung gekommen. Wie Besucher und Schausteller berichten, fiel teilweise der Strom aus beziehungsweise die Stromversorgung reichte nicht mehr für alle Angebote.

Gäste sprechen davon, dass gegen 11 Uhr auf der Bühne ein Knall zu hören war. Womöglich kam es zu einem Kurzschluss. Nach OZ-Informationen soll ein nicht fachgerecht zusammengebautes Kabel Auslöser gewesen sein.

Im Anschluss konnte mindestens einer der Eisverkäufer kein Eis mehr anbieten, weil die Kühlung ausgefallen war. Andere Essensanbieter hatten keine Stromversorgung mehr für die Fritteuse. Auch das Riesenrad hat sich nicht mehr gedreht. Zwei der Hüpfburgen sind in sich zusammengefallen, weil die Gebläse abgeschaltet wurden.

Platte Hüpfburg beim Flughafenfest in Laage: Ein Stromausfall sorgte für Ärger bei Besuchern und Schaustellern © Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Ausfälle sorgten für Ärger unter den Besuchern. Der Eintritt zum Flughafenfest ist zwar frei, für die Angebote müssen Besucher allerdings zahlen. So kostet der Eintritt ins Hüpfburgenland weiter acht Euro.

Schausteller kritisiert Organisation des Flughafenfestes in Laage

Sauer sind auch die vom Ausfall betroffenen Anbieter. Schausteller Thomas Holtz aus Grimmen ist unter anderem mir Riesenrad und Kinderkarussell nach Laage gekommen. „Seit drei Stunden steht das Riesenrad still, da verdiene ich gar nichts mehr“, ärgert er sich.

Thomas Holtz ist Schausteller aus Grimmen. Beim Flughafenfest in Laage stand sein Riesenrad aufgrund eines Stromausfalls jedoch die meiste Zeit still. © Quelle: Cornelia Meerkatz

Auf dem gesamten Platz, auf dem er sich befindet, gebe es seit etwa 11 Uhr keinen Strom mehr. Während er für das Kinderkarussell noch notdürftig eine Verlängerung legen konnte, damit es sich weiterdreht, fiel diese Option für das Riesenrad aus. „Hier brauche ich Starkstrom.“ Holtz kritisiert, dass sich niemand um eine schnelle Lösung für das Problem kümmere. Die Organisation sei „unprofessionell und chaotisch“.

Eisverkäuferin: „Die Hälfte der Einnahmen ist weg“

Eine Eisverkäuferin aus Plau am See, die ganz in der Nähe ihren Stand platziert hat, ist ebenfalls frustriert. In ihrem Verkaufsladen ist der Strom ebenfalls ausgefallen. Dabei hatte sie noch Glück im Unglück: Sie hat einen zweiten Stand auf dem Gelände und konnte dort wenigstens noch Eis verkaufen. „Aber die Hälfte der Einnahmen ist weg“, sagt sie.

Eine Eisverkäuferin auf dem Flughafenfest in Laage hatte an ihrem Verkaufsstand über Stunden keinen Strom. © Quelle: Cornelia Meerkatz

Ein Sprecher des Flughafens bestätigte auf OZ-Nachfrage die Stromprobleme. Die Ursache kenne er nicht, allerdings seien die Techniker vor Ort bemüht, alle Anbieter wieder mit Strom zu versorgen. Nach dem Fest werde sich der Flughafen mit den betroffenen Betreibern zusammensetzen und über eventuelle Einnahmeausfälle reden.

Gegen 14 Uhr wurde das Bühnenprogramm kurz unterbrochen, „um den Strom wieder anzustellen“, wie Ostseewelle-Moderator Alexander Stuth verkündete. Danach konnten die Angebote wieder hochgefahren werden, die keinen Starkstrom benötigen. Das Riesenrad stand damit weiter still.

Auch ein Essensverkauf des Anbieters Eventgastronomie MV aus Brüel baute seinen Stand gegen 14 Uhr zusammen. „Es fehlt immer noch die Stromversorgung für die Fritteuse“, sagte ein Mitarbeiter.

Ein Stand eines Gastroanbieters auf dem Flughafenfest in Laage wird am Samstag bereits am Nachmittag abgebaut. Über Stunden gab es hier keinen Strom. © Quelle: Cornelia Meerkatz

Tausende Besucher beim Flughafenfest in Laage erwartet

Zum Flughafenfest in Laage wurden am Sonnabend Tausende Besucher erwartet. Zwischen 10 und 17 Uhr haben Gäste die Gelegenheit, Rundflugmaschinen, Militärflugzeuge und ein Embraer-E190-Verkehrsflugzeug der German Airways von außen und innen zu betrachten. Im Terminal gibt es eine Luft- und Raumfahrtausstellung. Auch Rundflüge über das Gelände können gebucht werden.

Für das Programm auf den Bühnen sorgen Sängerin Loona, DSDS-Star Monika Gajek, Pia Rademann und Band sowie weitere Künstler aus der Region. Auch eine Autogrammstunde mit Fußballern des FC Hansa Rostock war geplant.

Shuttleservice vom Rostocker Hauptbahnhof nach Laage

Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, für den haben die Flughafen-Betreiber einen Shuttle-Service eingerichtet, der zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und dem Flughafen pendelt.

Bei der ersten Auflage des Festes im Vorjahr besuchten laut Angaben der Zeitfracht-Gruppe, die den Airport betreibt, mehr als 10 000 Menschen die Veranstaltung.

OZ