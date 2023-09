﻿Offshore-Zulieferer wachsen: Warum MV auf der Sonnenseite der Energiewende steht

Nach Postbank-Schließung am Markt

Die Schließung von Post und Postbank am Doberaner Markt hat viele Bürger verärgert. Nun wird Abhilfe versprochen: In der Verbindungsstraße 14 in Bad Doberan steht ein neuer Postautomat. Dieser soll die Poststation am Handelspark vor allem für Kunden aus der Innenstadt ergänzen.