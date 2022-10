﻿„Ok, wow!“: Rostocker Band SOAB veröffentlicht neues Album – das erwartet die Fans

Rostock. Nun ist ihr neues Album da: „Ok, wow!“ ist es schlicht betitelt, die Band heißt SOAB und kommt aus Rostock. „Beiß ab“ heißt die neue Single, die ungebremsten Spaß predigt.

Möglich wurde die neue CD auch dank der Zusammenarbeit mit einer anderen Band aus Rostock. Denn SOAB ist jetzt auf dem Label Dritte Wahl Records – es gehört den gleichnamigen Punkrockern, die ebenfalls ihre Karriere in Rostock gestartet hatten. Dritte Wahl gehören zu den angesagtesten Punk-Musikern im deutschsprachigen Raum. Die Freude im SOAB-Lager war jedenfalls groß über die Zusammenarbeit. „Nicht irgendein Label, sondern das beste Label der Welt“, hatte die Band euphorisch auf ihrer Website verkündet. „Die Musiker von Dritte Wahl haben uns in allen Belangen unterstützt“, erklärt Gitarrist Georg Salomon. Nun geht mit dieser prominenten Unterstützung die brandneue CD an den Start, es ist die erste Veröffentlichung seit sechs Jahren. Wie immer ist es Alternative Rock mit deutschen Texten in einer gewohnt härteren musikalischen Gangart.

„Da waren wir noch kleine Burschis“

Die SOAB-Musiker heißen Tobias Horstmann (Gesang), Georg Salomon (Gitarre, Gesang), Lennart Münchow (Bass), Johann Knoche (Gitarre) und Lucas Bartels (Schlagzeug). Sie sind heute 29 bis 31 Jahre alt. Die Bandgeschichte reicht bis ins Jahr 2008 zurück, „da waren wir noch kleine Burschis“, erinnert sich Georg Salomon. Über die Jahre erspielte sich die Gruppe ein größeres Publikum, anfangs noch unter dem Bandnamen Sonuvabitch. „2017 haben wir unseren Namen nach einem Auslandsgastspiel geändert“, erklärt Georg Salomon, die Missverständnisse waren offenbar zu groß. Seitdem heißen sie also SOAB.

Die Bandgeschichte hat inzwischen einiges zu bieten. Beim Festival „Rostock rockt“ spielten die Musiker 2014 als regionale musikalische Vertreter, damals noch unter ihrem alten Namen. Auch beim Landesrockfestival 2015 waren die Musiker vertreten und erhielten einen Förderpreis. Danach ergab sich die Gelegenheit für Auslandskonzerte. Von 2016 bis 2019 spielten die SOAB-Musiker regelmäßig in Russland, unter anderem in Moskau, Sankt Petersburg und Kaliningrad, wo die Musiker vom dortigen Rock-Publikum euphorisch aufgenommen wurden. „Mit dem Krieg in der Ukraine war das dann natürlich vorbei“, erklärt Georg Salomon. Die Band machte zuvor die Erfahrung, dass das russische Publikum noch nicht so übersättigt ist wie hierzulande.

Kleine Club-Tour in China

Noch weiter weg ging’s für SOAB im Jahr 2018: Es stand eine Konzertreise nach China auf dem Programm. Die Band absolvierte dort eine kleine Club-Tour und nahm auch an einem Rockfestival teil. Das war das Midi Festival in der Zehn-Millionenstadt Suzhou. Auch dort trafen die Musiker auf ein begeisterungsfähiges Publikum, wo sich bis zu 20 000 Rockfans versammelt hatten. Eine unvergessliche Erinnerung.

Eine besondere Erfahrung war 2018 auch die Teilnahme an der Casting-Show „X Factor Germany“ auf dem Sender Sky, wo unter anderem Thomas Anders in der Jury saß. „Am Anfang haben wir die E-Mail-Anfrage gar nicht erst genommen“, erinnert sich Georg Salomon. Damals hatte die Gruppe unter anderem den Kraftklub-Titel „Song For Liam“ gecovert. In der Runde vier der „Chair-Challenges“ war das „X Factor“-Abenteuer vorbei, die Band hat es als positive Erfahrung abgehakt. „Wir hatten da jede Menge Spaß“ erinnert sich Georg Salomon.

Im Vorprogramm von Torfrock

Die Band spielte übrigens auch im Vorprogramm von Torfrock bei der legendären „beinharten Bagaluten-Wiehnacht“ im Rostocker Mau-Club – da war die Hütte voll. Ein anderes Kuriosum folgte 2018: Die SOAB-Musiker nahmen in Rostock am Ausscheid für eine Rostock-Hymne zum 800. Stadtgeburtstag teil, unterlagen aber. Auch beim Landesrockfestival 2019 standen SOAB auf der Bühne, ins Wettbewerbsprogramm brachten sie eine Mixtur aus Metal, Indie und HipHop. Am Ende gab es im Landesrockfestival den 2019 zweiten Preis für SOAB, auch das war eine Würdigung.

Und nun ist das neue Album da, es entstand in einer längeren Vorgeschichte, die Aufnahmen fanden bereits im Frühjahr 2021 in Halle statt. Selten hatte die Band so lange an Feinheiten gearbeitet, lässt Georg Salomon durchblicken. „Wir haben euch zappeln lassen, Geheimniskrämerei betrieben und es muss so gewirkt haben, als hätten wir gar nicht wirklich Bock gehabt, unser Album endlich auf den Weg zu bringen“, hatte die Band auf ihrer Homepage zu den Fans über die lange Wartezeit geschrieben.

Mit Dritte Wahl bald im Konzert

Die Verbindung zwischen den Musikern von SOAB und Dritte Wahl ist weiterhin eng. Im Video zum Song „Mit jedem Kilometer“, der im Sommer 2022 erschienen war, sind sie auch zusammen zu sehen. Zum ersten Mal gibt es eine Platte von SOAB auch als Vinyl – auch das haben die Musiker von Dritte Wahl vermittelt, sagt Georg Salomon. „Unsere Musik klingt von Vinyl ganz anders, viel bassiger“, schildert Georg Salomon seinen Hör-Eindruck. Die gemeinsame Geschichte geht weiter, nun wird SOAB im Vorprogramm von Dritte Wahl auf Tour gehen.