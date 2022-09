Brezn, Haxen und Mega-Stimmung: In München startet am 17. September mit dem Oktoberfest wieder eine Mordsgaudi. Dass auch Nordlichter eine zünftige Wiesn feiern können, wollen sie bei Mecklenburg-Vorpommerns größtem Oktoberfest 2022 in Rostock beweisen. Wir bieten einen Überblick über Preise, Altersbeschränkungen und die richtige Garderobe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket