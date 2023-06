﻿Olaf Scholz lobt Marine-Soldaten auf Nato-Flaggschiff: „Sie tun das für unser Land“

Einsatz in sehr ernsten Zeiten

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich schwer beeindruckt von den Fähigkeiten der Deutschen Marine gezeigt. Bei einem Besuch auf der „Mecklenburg-Vorpommern“ lobt er vor allem den Einsatz der Männer und Frauen an Bord. Was den Kanzler so beeindruckt hat und was ihm gezeigt wurde – der Tag im Video.

