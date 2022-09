﻿Opfer für die Wissenschaft: Kein Nachwuchs bei den Pinguinen im Rostocker Zoo

In diesem Jahr gibt es keinen Nachwuchs bei den Humboldtpinguinen im Rostocker Zoo. Die Eier der Tiere wurden gegen Replikate aus Gips ausgetauscht. Doch es waren keine Diebe, sondern Forscher am Werk.

Rostock. Einen besonderen Beitrag zur Forschung leisteten in diesem Jahr die Humboldtpinguine im Rostocker Zoo. Ohne es zu ahnen. „Auf der Anlage am Polarium leben aktuell zwölf Pinguinpaare, also insgesamt 24 Tiere“, berichtete Vogelkurator Simon Bruslund.

„Die Rostocker Polariumsbewohner sind Humboldtpinguine, die mit drei weiteren Arten zur Gattung der Brillenpinguine gehören. Sie leben an den Pazifikküsten in Peru und Nordchile und auf den dort vorgelagerten Inseln. Ein jüngeres Männchen haben wir auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) an den Kölner Zoo abgegeben. Abschied nehmen mussten wir aus Alters- und Krankheitsgründen von unserem beliebten Pinguinopa Isolde, der vor 33 Jahren im Zoo Schwerin geschlüpft ist und damals für ein Weibchen gehalten worden ist. Die Geschlechter bei Pinguinen sind oftmals nur durch eine genetische Federproben-Analyse zu identifizieren.“