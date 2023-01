﻿Ortsumgehung Elmenhorst: Gesperrter Radweg sorgt für Unmut und Kopfschütteln

Rostock/Elmenhorst. Ein schöner Spazierweg – das ist der Elmenhorster Weg zurzeit zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst. Viele nutzten ihn am Dienstag für eine kleine Wanderung oder eine Fahrt mit dem Rad. Dabei ist er eigentlich abgesperrt – auch seit Dienstag. Denn dort soll bald schon die Mecklenburger Allee aus Rostock kommend hin verlängert werden. Die soll künftig an die durch Elmenhorst führende Landesstraße und an die geplante Ortsumgehung per Kreisverkehr angeschlossen werden. Darauf warten Dorf- wie Stadtbewohner teils schon seit Jahrzehnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Abgesperrt ist hier alles. Aber ich sehe keine Baustelle“, sagt Henning Seidenspinner fast mehr amüsiert als verwundert. Der Elmenhorster schlängelt sich trotzdem mit seinem Fahrrad an der Absperrung vorbei – so wie viele andere auch. „Das ist hier schon etwas ungeschickt gelöst“, bemerkt er. Er frage sich, warum der Weg nicht erst abgesperrt werde, wenn wirklich Baufahrzeuge anrollten. Die sind nämlich zum Start der Sperrung weit und breit nicht zu sehen. Oder, besser noch: „Warum muss man den Weg überhaupt absperren? Mit gegenseitiger Rücksichtnahme kommen Radfahrer und Spaziergänger auch an der Baustelle vorbei“, findet der radelnde Elmenhorster.

Wolfgang Lachmann kann die Sperrung des Weges für Fußgänger und Radfahrer überhaupt nicht nachvollziehen. Er zeigt auf die halbfertige Verlängerung der Mecklenburger Allee, links daneben der Radweg. © Quelle: Martin Börner

Hansestadt hat ihren Teil der Allee bereits vor Monaten fertiggestellt

Die Mecklenburger Allee wurde bereits im vergangenen Jahr vonseiten der Hansestadt fertiggestellt. Zurzeit endet sie im ... Nichts. Was fehlt, ist der Teil der Straße, der von Elmenhorst auf die Landesstraße 12 führen soll. Federführend hier ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. Ein paar hundert Meter Luftlinie weiter nördlich fand unter viel Tamtam im November bereits der Spatenstich für den Bau der Ortsumgehung statt. Gekommen waren nicht nur Gemeindevertreter, Elmenhorsts und Rostocks amtierender Bürgermeister, auch viele Landtagsabgeordnete griffen für das Foto aufgrund des großen Andrangs teils in Doppelbelegung zur Schaufel. Vor allem für die schnell wachsende Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen in Rostocks Westen ein wichtiger Tag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die rot markierte Linie stellt die künftige Ortsumgehung Elmenhorst samt Kreisverkehren dar. © Quelle: Arno Zill

Nun allerdings fallen teils amüsierte, teils enttäuschte Worte. „Ein Schildbürgerstreich ist das. Warum ist der Fahrradweg abgesperrt?“, fragt sich auch Wolfgang Lachmann. Der 73-Jährige aus Rostock-Lichtenhagen macht dort täglich einen Spaziergang. Was ihn vor allem ärgert: Auch Autofahrer scheinen dort ihr Glück zu versuchen. Am Poller auf dem Radweg befinden sich bereits Spuren einer Kollision, der Poller sitzt nur noch wackelig in seiner Befestigung. Im Graben daneben liegt ein Leitpfosten. „Das ist ein Hohn“, betont Wolfgang Lachmann. Ein weiterer Passant meint, dass zudem ältere Navigationsgeräte den Fahrradweg noch als Autostraße ausweisen und somit womöglich Autofahrer in die Irre führen könnten.

Der Elmenhorster Weg ist wegen geplanter Bauarbeiten für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Ein Radler trägt sein Rad einfach um die Absperrung herum. © Quelle: Martin Börner

Lesen Sie auch

Verlängerung der Allee soll bis Ende Mai abgeschlossen sein

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass zunächst Erdbauarbeiten erfolgen. Entwässerungsanlagen sollen installiert werden, dann wird der Asphalt eingebaut. Dafür ist der Weg seit Dienstag, 3. Januar, für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt – für die gesamte Bauzeit. „Betroffene Anliegerinnen und Anlieger erreichen ihre Grundstücke weiterhin. Zudem sind Verkehrsbeeinflussungen bei der Errichtung des Kreisverkehrs an der L 12 erforderlich: Der Verkehr muss hier mittels einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeleitet werden und für den Asphalteinbau ist eine kurzzeitige Vollsperrung der L 12 erforderlich. Die genauen Termine dafür sind vom Baufortschritt abhängig und werden rechtzeitig vor Beginn bekanntgegeben“, heißt es aus der Behörde. Bis Ende Mai 2023 soll die Verlängerung der Mecklenburger Allee abgeschlossen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Schild weißt von Lichtenhagen aus darauf hin, dass Radler und Fußgänger den Weg nach Elmenhorst während der Bauarbeiten nicht nutzen dürfen. © Quelle: Martin Börner

Parallel werden laut Straßenbauamt Vermessungs- und Absteckarbeiten sowie archäologische Untersuchungen an Orten mit vermuteten Bodendenkmalen im Bereich der gesamten Trasse der neuen Ortsumgehung durchgeführt.

Der Zeitplan für die gesamte Umgehung gilt inzwischen als ambitioniert. Noch vor Ende 2024 soll sie fertig sein. Kosten: 14 Millionen Euro aus Landesmitteln.