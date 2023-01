﻿Arena für Seawolves, Empor und Co.: Sagt Rostock den „geschenkten“ Neubau noch ab?

Schulranzen in Rostock kaufen: Geschäfte locken am Wochenende mit großer Mappen-Auswahl

McNeill, Scout, Step by Step, Satch, Ergobag: Kita-Kinder, die im Sommer 2023 Einschulung feiern, finden in Rostocker Geschäften eine große Auswahl an Ranzen. Wo es viele Modelle gibt, was sie kosten und wann Eltern besonders günstig Taschen für die Schule shoppen können.