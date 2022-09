﻿Ospa-Arena, Baumfällungen, Trinkbrunnen: Das hat die Rostocker Bürgerschaft entschieden

Rostock. Das ging schnell: In nicht einmal anderthalb Stunden war der öffentliche Teil der September-Sitzung der Bürgerschaft schon beendet. Spannend war es dann aber hinter verschlossenen Türen. Schließlich wurde nichtöffentlich über einen Ankauf der Ospa-Arena debattiert. Der Eigentümer der Halle im Hansaviertel, Andreas Häse, hat der Stadt das Objekt zum Kauf angeboten – für 9,1 Millionen Euro. Für den Fall, dass Rostock zu diesem Deal "Nein" sagt, wollte Häse den Komplex verkaufen oder zu Wohnungen umbauen. Dann stünden aber auch Rostocks mitgliederstärkster Breitensportverein, der PSV, und vor allem hunderte Knirpse von dessen Kindersport-Abteilung auf der Straße.

In der Bürgerschaft wurde die Notlage des Vereins erkannt – dennoch gab es nochmal eine Debatte. Denn die Fraktion der Grünen und der Rostocker Bund störten sich an der Höhe des Kaufpreises. „Selbstverständlich ist es gut, wenn sich eine Kommune wichtige Infrastruktur zurückholt, auch Sportinfrastruktur. Dies sollte aber nicht zu einem überhöhten Preis erfolgen“, erklärte Sybille Bachmann, Vorsitzende des Rostocker Bundes. Ein entsprechendes Gutachten hat den Wert der Ospa-Arena nämlich auf rund sieben Millionen Euro beziffert. Bei den Verhandlungen einigten sich Hansestadt und Eigentümer Häse aber offenbar noch auf eine Ablöse für Parkplätze und Inventar – und damit auf den Preis von 9,1 Millionen. Bei solchen Summen könnte die Stadt mit entsprechenden Bundesfördermitteln günstiger selbst neu bauen, so Bachmann. Die Bürgerschaft folgte ihrem Veto aber nicht – mehrheitlich stimmte das Gremium für den Ankauf der Arena.

Stadt plant neue Trinkwasserbrunnen

Rostocker und Touristen können künftig noch leichter an Trinkwasser kommen: Auf Antrag der Fraktionen Linke/Die Partei, SPD und Grüne sollen bis 2025 an mindestens fünf Orten der Hansestadt neue Brunnen mit sauberem trinkbaren Wasser entstehen. Dort kann dann jeder rund um die Uhr den Durst stillen – und im Idealfall seine Mehrwegflasche auffüllen. Außerdem sollen schon ab kommendem Jahr öffentliche Gebäude in der Hansestadt bei "Refill" mitmachen – einer Initiative, die Wassernachfüllstationen anbietet. Dadurch könne das kostenlose Trinkwasserangebot mit Blick auf kommende Hitzesommer ausgeweitet werden – "mit relativ wenig Aufwand für einen großen Nutzen", wie Claudia Schulz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, zur Begründung erklärte.

Radweg kontra Wald

Wie viele Bäume dürfen fallen, damit Radfahrer entspannt und schnell durch den Barnstorfer Wald nach Warnemünde kommen? Um diese Frage gab es in der Bürgerschaft längere Diskussionen. Für den geplanten Radschnellweg zwischen dem Hauptbahnhof und dem Ostseebad gibt es ab dem Restaurant Trotzenburg mehrere Varianten. Die Stadt favorisiert eine, für die mehr als 300 Bäume gefällt werden müssten. Das widerstrebt nicht nur dem zuständigen Ortsbeirat um Vorsitzenden Stephan Weinges, der sich dafür einsetzt, die Trasse an einer bereits vorhandenen Busspur auf Seite des Zoos entlangzuführen und damit weniger Fläche zu versiegeln. „Wenn wir eine gute Radinfrastruktur haben wollen, werden wir nicht umhinkommen, Bäume fällen zu müssen“, so Grünen-Chef Uwe Flachsmeyer. Doch auch er sprach sich dafür aus, die vorliegenden Varianten noch mal genauer zu prüfen und gut abzuwägen. Gemeinsam mit CDU/UFR sprangen die Grünen dem Ortsbeirat zur Seite. Die Planungen für den Radschnellweg zwischen Hauptbahnhof und Warnemünde sollen zwar weiterlaufen – und auch eine mögliche Erweiterung der Straßenbahn in diesem Bereich aufgreifen. Solange aber noch keine bestätigte Trasse zwischen Trotzenburg und Groß Schwaßer Weg feststeht, darf die Stadt dort keine Bäume fällen oder gar Baumaßnahmen bereits vergeben.

Schutz für Warnemünder Einwohner

Um zu verhindern, dass in Warnemünde immer mehr Ferienwohnungen entstehen und Einheimische verdrängen, hat die Bürgerschaft den Schutz für Bestandsmieter beschlossen. Eine eigentlich dafür dienende Satzung war von einem Gericht als problematisch erkannt worden, weil es bereits eine Klage dagegen gab. Das Stadtplanungsamt hat nun nachgebessert und von der Bürgerschaft die entsprechende Rückendeckung bekommen. Ziel sei es, dass "Sylt-Syndrom" zu vermeiden, wie es der frühere Ortsbeiratsvorsitzende und selbst Warnemünder, Alexander Prechtel, formuliert. Teile der Nordseeinsel stünden im Winter nämlich quasi leer, weil dort zu viele Ferienimmobilien zugelassen wurden. Das soll im Ostseebad vermieden werden.

Architektenwettbewerb für das Krematorium

Das Rostocker Krematorium, das aus dem Jahr 1928 stammt, muss und soll saniert werden. Weil sich das Gebäude auf dem Neuen Friedhof und damit in einem besonders geschützten Bereich befindet, ist ein Architektenwettbewerb geplant. „Bei kaum einer Bauaufgabe verschwimmen die Grenzen zwischen funktionaler Architektur und würdevollem Denkmal so sehr wie bei einem Krematorium“, heißt es zur Begründung aus der Verwaltung. Der Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) ist ab sofort für das weitere Vorgehen zuständig. Die Sanierung soll spätestens 2025 starten und könnte zwischen sechs und zehn Millionen Euro kosten.

Zierau wird Gemeindewahlleiter

Rund sechs Wochen bleiben noch, bis in Rostock ein neuer Oberbürgermeister gewählt wird. Die Bürgerschaft hat nun die Zuständigkeiten geklärt und den Leiter des kommunalen Rechtsamtes, Dirk Zierau, zum Gemeindewahlleiter gewählt. Sein Stellvertreter wird Stefan Lösch. Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke) wünschte beiden für dieses Amt „beste Gesundheit und viel Kraft“. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 13. November, statt. Eine mögliche Stichwahl ist auf den 27. November terminiert.