﻿Ospa in Rostock führt neue Kontomodelle ein: 180 000 Kunden betroffen – was sich jetzt bei den Gebühren ändert

Blitzkritik am Abend

Großartige Musik, viel Tanz und Original-Bilder: Besucher konnten am Mittwochabend noch einmal in die 70er-Jahre abtauchen. Das Abba-Musikshow „Thank you for the music“ zeigt die Biografie der erfolgreichen Schweden. Eindrücke von der Show – mit Bildergalerie