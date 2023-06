﻿Jahresempfang in der Kunsthalle: Rostocker Ospa legt erneutes Rekordergebnis vor

Rostock. Udo-Lindenberg-Fans kamen auf ihre Kosten: Die Ospa feierte Montagabend (5. Juni) mit 280 Gästen ihren Jahresempfang in der renovierten Kunsthalle, die gerade eine große Ausstellung über das Lebenswerk des großen Rocksängers zeigt. Der Ort kam bei den Besuchern gut an: Udo sei einfach „stark“, sagt Karin Ahrens, Inhaberin des Hotels „Altes Hafenhaus“ am Stadthafen. „Ich mach’ mein Ding“, heißt ihr Lieblingslied von Lindenberg. „Das könnte mein Lebensmotto sein“, erklärt die Rostockerin. Indirekt hänge das auch mit dem einladenden Kreditinstitut zusammen, dazu später mehr.

Die Ospa-Vorstände: Bernd Brummermann (links) und Karsten Pannwitt. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Zeiten sind schwierig, doch die größte Sparkasse in MV stehe glänzend da, berichteten der Vorstandsvorsitzende Bernd Brummermann und Vorstandsmitglied Karsten Pannwitt in ihrer Ansprache. Steigende Zinsen, Krieg in der Ukraine, Inflation und Energiekrise – so eine Mischung „ist noch nie da gewesen“, sagte Brummermann.

Die Geschäfte laufen trotz der äußeren Widrigkeiten bestens. 2022 schloss die Ospa erneut mit einem Rekordergebnis ab. Die Bilanzsumme stieg auf 5,86 Milliarden Euro, seit 2013 hat sie sich damit mehr als verdoppelt. „Wir sind sehr gut aufgestellt“, so der Vorstandschef.

Karin Ahrens und Rüdiger Vogel beim Jahresempfang der Ospa in der Kunsthalle. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Filialschließungen seien nicht geplant, sondern Wachstum: 50 neue Mitarbeiter stellte die Ospa vergangenes Jahr neu ein, weitere 25 seit Januar. Gegen den Trend: Bundesweit baut die Bankenbranche Stellen ab. „Wir bleiben ein wichtiger Arbeitgeber“, verspricht Brummermann.

Projekt Kesselbornpark in Rostocker Südstadt

Auch der am schnellen Zinsanstieg leidende Baubereich stehe noch erstaunlich gut da, erklärt Vorstand Pannwitt. Es gehe zwar „nicht mehr jedes Projekt und nicht mehr um jeden Preis“. Aber es wird noch gebaut. 2022 sei für das Geschäft mit den Baufinanzierungen sogar ein sehr gutes Jahr gewesen. Auch die verwalteten Kundeneinlagen stiegen um rund 200 Millionen Euro. Viele Leute haben gerade Geld, erklärte Pannwitt am Rande, trotz Multi-Krisen und Inflation.

Die Ospa-Beraterinnen Karin Steigmann, Katja Penak und Stefanie Menck (von links) sind ebenfalls Udo-Lindenberg-Fans. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch an ihren eigenen Projekten hält die Ospa fest, wie am geplanten Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt. Die ursprünglich vorgesehene Multifunktionsarena ist nach der Absage durch die Stadt zwar mittlerweile Geschichte. Davon soll nach jetzigem Stand eine Sporthalle bleiben. Einer der Hauptnutzer des Wohn- und Geschäftscampus könnte das Digitale Innovationszentrum (DIZ) werden. „Wir sind in sehr guten Gesprächen“, erklärt der Vorstand.

Alleinerziehend, Anfang 40, ohne Eigenkapital

Hotelbesitzerin und Ospa-Kundin Karin Ahrens würde sich unterdessen wünschen, dass steigende Zinsen sich bei Guthaben genauso schnell niederschlagen wie bei Krediten. Ansonsten lobt sie ihre Hausbank. Als sie in den 1990er-Jahren das Hotel kaufen wollte, hätte sie eigentlich keine Chance gehabt, „als alleinerziehende Mutter mit Anfang 40 ohne Eigenkapital“. Doch die Ospa gab ihr einen Kredit, was ihr damals fast wie ein Wunder vorkam. Der Udo-Lindenberg-Titel „Ich mach’ mein Ding“ konnte jedenfalls wahr werden.

Das Verhältnis zur Bank sei nach wie vor sehr gut. Ihr Mann Rüdiger Vogel schwärmt regelrecht über die Mitarbeiter in der Filiale in Evershagen. Er beobachte immer wieder, dass Kunden Hilfe bei Überweisungen brauchten oder Fragen zu ihrem Konto hätten. „Das wird immer mit einer Engelsgeduld beantwortet“, sagt Rüdiger Vogel beeindruckt.

Krise in Baubranche: Hinterm Horizont geht’s weiter

Welch heftiger Wind gerade die Baubranche durchweht, erlebt Roberto Lenuweit gerade jeden Tag. „Wir sind schon früher durch schlimme Zeiten gekommen“, erklärt der für seine bunten Anzüge berühmte Abbruchunternehmer aus Teterow, der ebenfalls von der Konjunktur am Bau abhängig ist. Aber jetzt sei es anders, weil niemand wisse, wohin die Reise noch führt.

Bau-Experte Achim Langhof von der Ospa (links) im Gespräch mit dem Teterower Unternehmer Roberto Lenuweit © Quelle: Dietmar Lilienthal

Sein eigenes Unternehmen stehe noch gut da, die Auftragsbücher sind noch bis zum Herbst gefüllt. In der Branche gebe es viele, denen das Wasser bis zum Hals steht. „Hinterm Horizont geht’s weiter“, würde Udo an dieser Stelle wahrscheinlich singen, ein weiteres Lieblingslied von Karin Ahrens.

