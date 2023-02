﻿Ostseesparkasse Rostock erhöht Gebühren: Das zahlen andere Kunden in MV

Ein kostenloses Konto gibt es für Kunden der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) nur noch in den seltensten Fällen. Auch an anderen Standorten Mecklenburg-Vorpommerns werden Nutzer eines Online-Kontos zur Kasse gebeten. Wo die geringsten und wo die höchsten Kosten anfallen – eine Übersicht.

Rostock/Schwerin. Als eine der letzten öffentlich-rechtlichen Banken in Mecklenburg-Vorpommern verlangt jetzt auch die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) Kontoführungsgebühren. So gibt es für Neukunden keine Möglichkeit mehr, ein komplett kostenloses Konto zu eröffnen. Auch langjährige Bestandskunden sind betroffen und müssen den Angaben zufolge demnächst mindestens 2,99 Euro im Monat zahlen. Doch damit ist die Rostocker Sparkasse nicht allein. Die Gebühren für ein Online-Girokonto im Vergleich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geringste Kosten bei Sparkassen in Vorpommern und Schwerin

Bei der Sparkasse Vorpommern kostet ein sogenanntes Internetkonto 2,99 Euro pro Monat. Dafür sind beleglose Buchungen, Online-Überweisungen und Kartenzahlungen kostenfrei. Vier Buchungen mit Beleg am Bargeldautomaten sind kostenlos, ab dem fünften werden 25 Cent pro Vorgang berechnet. Eine Überweisung am Selbstbedienungsgerät kostet zwei Euro. Kontoauszüge gibt es nur elektronisch, aber kostenfrei.

Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin nimmt drei Euro Kontogebühren pro Monat für ihr „Giro Digital“. Die Auszahlung von Bargeld am Automaten kostet 25 Cent, an den Kassen einen Euro. Überweisungen und Buchungen kosten ohne Beleg 25 Cent, sind bei Online- und Mobile Banking aber kostenfrei. Dafür ist den Angaben zufolge kein Mindestgeldeingang pro Monat erforderlich. Kontoauszüge gibt es auch hier nur elektronisch, aber kostenfrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monatlich 3,70 Euro zahlen Kunden bei der Müritz-Sparkasse für das „S-Privatgirokonto“. Jeweils fünf Bargeldaus- und -einzahlungen am Schalter sowie fünf am Automaten sind darin enthalten. Alle Kartenzahlungen sind kostenfrei. Dafür kostet jede Überweisung: von fünf Cent per Giropay bis zu mehr als einem Euro bei einem Mitarbeiter am Schalter.

Lesen Sie auch

Vier Euro pro Monat nimmt die Sparkasse Uecker-Randow für ihr „Privatgiro Direktkonto“. Dafür sind sämtliche Bargeldauszahlungen kostenfrei, am Terminal kosten sie 1,60 Euro pro Vorgang. Pro Online-Überweisung muss der Kunde zehn Cent berappen, ebenso für eine Lastschrift.

Höchste Gebühren in Mecklenburg und Neubrandenburg

Bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest kostet das reine Online-Konto „Giroklick“ 4,99 Euro monatlich. Dafür sind Online-Überweisungen sowie Bargeldauszahlungen am Automaten kostenlos. Zahlen müssen Kunden zusätzlich nur für Aufträge, die am SB-Automaten erstellt werden: Zwei Euro kosten Überweisungen und Daueraufträge pro Stück. Kontoauszüge gibt es nur elektronisch, aber kostenfrei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch etwas tiefer in die Tasche greifen müssen Kunden der Sparkasse Mecklenburg-Strelitz. Ihnen berechnet die Bank für das reine Online-Konto „GiroWeb FlatRate plus“ 5,90 Euro monatlich. Dafür ist die Bargeldauszahlung komplett kostenfrei, ebenso beleglose Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften. Digitale Kontoauszüge gibt es gratis, am Automaten kosten sie einen Euro.

Die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin berechnet für das „Giro Online 2022“-Konto bei Abschluss auf drei Jahre einen Fixpreis von 6,90 Euro. Je eine Bargeldaus- und -einzahlung am Schalter sowie eine Einzahlung und vier Auszahlungen am Automaten sind darin enthalten. Für jede weitere werden zwischen 50 Cent am Automaten und 2,50 Euro an der Kasse berechnet. Sämtliche Überweisungen und Kartenzahlungen kosten den Kunden nichts.

Keine Mindesteingänge oder Kosten pro Buchung bei Ospa

Seit dem 1. Dezember gibt es bei der Ostseesparkasse Rostock nur noch drei verschiedene Kontomodelle. Sie tragen die Beinamen „Hafen“, „Heimat“ und „Horizont“ und kosten monatlich pauschal sechs, zwölf und 16 Euro. Mindestgeldeingänge, versteckte Kosten oder eine Beschränkung der Buchungsposten gibt es laut Angaben der Ospa nicht.